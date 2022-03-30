С момента вторжения России в Украину прошло больше месяца, и почти столько же времени пропавшим без вести считается 4-летний Саша. В четверг, 10 марта, маленький мальчик с бабушкой и двумя собаками сели в моторную лодку, чтобы спастись, однако неясно, выбрался ли кто-нибудь на другом берегу. Трагическая судьба бабушки мальчика известна, а Сашу до сих пор ищут, его мать в беседе с Apollo рассказала, что, несмотря на бесконечную грусть и боль, она все еще верит, что найдет своего сына.

"Никогда бы не подумала, что этот ужас нас настигнет", - рассказывает мама мальчика Анна. Сейчас она переживает не только уму непостижимые события в Украине, но и личную трагедию - спасаясь от российского вторжения, без вести пропал ее сын.

Анна рассказывает, что Саша гостил у бабушки в селе Сухолучье, которое находится в Вышгородском районе недалеко от границы Украины с Беларусью.

Карта: Село Сухолучье - село Ровжи

"На выходных хотели там собраться всей семьей, но 24 февраля Киев начали бомбить. И на следующий день российские военные силы начали наступление на Киев с севера.

Ожесточенные бои и взорванные мосты сделали невозможной эвакуацию моих близких.

Находясь в оккупации, находясь днями без электричества, с ограниченным доступом к продовольствию и нестабильной связью, они смогли выдержать более двух недель", - рассказывает Анна.

ФОТО: Anna Jahno

План бегства

"Соседи помогали друг другу, все прятались в подвалах. 10 марта на территории села была замечена российская тяжелая техника, запасы продовольствия были на исходе, а электричество так и не было восстановлено. Соседи решили использовать моторные лодки, чтобы бежать в другое село - Ровжи, - которое находится на противоположной стороне Киевского водохранилища.

И так 15 человек сели в две моторные лодки и отправились в путь. Семь человек в одной лодке и восемь - в другой. Во второй лодке мой 4-летний сын был вместе с моей свекровью и двумя нашими домашними любимцами - собаками породы джек-рассел-терьер. Саша был единственным из пассажиров лодки, на ком был спасательный жилет.

С обморожениями и переохлаждением пассажиры первой лодки достигли намеченной Ровжи, но связь со второй лодкой пропала сразу же после того, как они отправились в путь.

На противоположном берегу Сашу ждал его отец. Не встретив сына и мать, он всю ночь пытался найти их. О случившемся сразу же сообщили полиции, МЧС Украины и представителям Вышгородской области", - рассказывает мама мальчика.

На следующий день - 11 марта - местные жители нашли лодку в Толокуни, примерно в километре вниз по реке от пункта отправления из Сухолучья.

"Недалеко от лодки были найдены два тела - моей свекрови и еще какой-то женщины", - сказала Анна.

Без вести пропали еще пять человек, которые находились в одной лодке с Сашей.

ФОТО: Anna Jahno

"Мама, мы уже совсем скоро встретимся"

В последний раз Анна со своим сыном говорила 9 марта. Она до сих пор надеется его найти.

"Когда мы говорили, он, как всегда, был в очень хорошем настроении и четко сказал: Мама, мы совсем скоро встретимся... Как только они перестанут стрелять".

С 10 марта дни Анны сошлись в один длительный период - в поиски.

Анна рассказывает, что сейчас поиски мальчика усложняет то, что территорию заняли российские военные. Но они не сдаются.

"Мы проинформировали всех о случившемся, поиски продолжаются на всей территории Киевского водохранилища, а также в Вышгородском районе", - говорит Анна.

ФОТО: Anna Jahno

Бесконечная печаль и боль

Молодая женщина рассказывает:

"Меня пугают даже порывы ветра и проезжающая мимо грузовая машина.

Но во мне проснулось огромное стремление к справедливости и желание бороться за нее... Моя бабушка, пережившая войну с фашистской Германией, отмечает, что даже фашисты не были способны на такие зверства. Бесконечная скорбь и боль... И невероятная надежда на победу добра и правды над тьмой и варварством.

Я получаю сообщения со словами поддержки со всего мира, бесконечное количество фотографий детей, похожих на моего сына, но, к сожалению, только похожих на него. Большое спасибо всем, кто откликнулся! Верю, что вместе мы найдем Сашу", - говорит мама мальчика.

ФОТО: Anna Jahno