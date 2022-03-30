СМИ: прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" опустилась до нуля

Вчера, 29 марта, потоки газа из Германии в Польшу составляли 1 451 155 кВт, но после упали до нуля. Причины пока неизвестны.

Поставки по "Северному потоку-1" и другим газопроводам продолжаются, передает издание.

Напомним, на фоне санкций стран Запада президент России Владимир Путин поручил принимать плату за газ из РФ от т.н. "недружественных" стран только в российских рублях. Страны G7 и ЕС отказались это делать.