СМИ: прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" опустилась до нуля
Поставки газа из России по трубопроводу "Ямал - Европа" на границе Польши и Германии остановились, передает Reuters со ссылкой на информацию немецкого газового оператора Gascade.
Поставки газа из России по трубопроводу "Ямал - Европа" на границе Польши и Германии остановились, передает Reuters со ссылкой на информацию немецкого газового оператора Gascade.
Вчера, 29 марта, потоки газа из Германии в Польшу составляли 1 451 155 кВт, но после упали до нуля. Причины пока неизвестны.
Поставки по "Северному потоку-1" и другим газопроводам продолжаются, передает издание.
Напомним, на фоне санкций стран Запада президент России Владимир Путин поручил принимать плату за газ из РФ от т.н. "недружественных" стран только в российских рублях. Страны G7 и ЕС отказались это делать.
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