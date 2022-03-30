Латвийская медицина для беженцев: какие проблемы возникают у приехавших из Украины?

Большинство украинских беженцев составляют женщины и дети, и они имеют бесплатный доступ к оплачиваемым государством медицинским услугам в Латвии, однако, как и местное население, за определенные услуги должны рассчитываться собственными средствами.

Данные о том, сколько прибывших за истекший период обратилось за медицинской помощью, пока не собраны - предварительные оценки должны быть готовы в ближайшие дни. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (NVD) Эвии Шталберги, граждане Украины обращаются в NVD за информацией о порядке получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

"Наиболее часто требуется регистрация у семейного врача, услуги гинеколога и наблюдение у онколога в связи с онкологическими заболеваниями. Также возникала потребность в консультациях невролога, офтальмолога и уролога. Люди интересуются, как можно попасть с детьми к семейному врачу и стоматологу", - рассказывает Шталберга.

Многим понадобились рецепты - при таких заболеваниях, как онкологичнские, астма, псориаз, различные аллергии, подагра, эпилепсия, болезнь Паркинсона и др.