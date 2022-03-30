Валдис Затлерс откровенно о борьбе с раком и параличом

В 2012 году стало известно, что Валдис Затлерс борется с раком простаты. Летом этого же года ему была проведена операция. Тогда Затлерс объяснял заболевание так: "Конечно, одним из факторов стало то, что я два месяца был в Чернобыле. Второй фактор - точно какой-то внутренний конфликт. Это моя личная теория, я рассказывал своим пациентам: если с вами произошло несчастье, мы поможем, но вам нужно понять, какие изменения нужно сделать в своих мыслях и жизни, так как есть причина, почему так произошло".

Сейчас же экс-президент рассказал, как поменялась его жизнь после того, как он узнал о диагнозе.

"Проблемы моего здоровья - мои проблемы. За всю свою жизнь я болел очень мало, но всегда тяжело. У меня был лист нетрудоспособности на 10 дней в Сейме и на три дня, когда я был заведующим больницей. Удерживала ли меня моя болезнь от работы? Никогда.

Если по вам "бьют" две болезни сразу - рак и паралич, - ни одна из них не является приятной.

Одна тебе грозит смертью, вторая - инвалидной коляской. Все это становится реальностью. Легко ли это? Не знаю. Я действительно не знаю, но есть такой фатальный подход - мне нужно пройти через это. Нужно искать ошибки, которые я совершил в этой жизни, в своих оценках жизни, и двигаться дальше.

Вот так уже успешно функционирую 10 лет, я доволен жизнью. Нельзя сдаваться".

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