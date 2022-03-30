Основываясь на серии статей TVNET, прокуратура начала проверку "Свидетелей Иеговы"

Прокуратура сообщила, что на этой неделе на портале TVNET опубликованы две статьи, содержание которых дает основание для вывода, что деятельность "Свидетелей Иеговы", возможно, противоречит Конституции и иным нормативным актам, их деятельность, возможно, угрожает общественному порядку, здоровью и нравственности людей.

Согласно Закону о религиозных организациях ни один человек из-за своей религиозной убежденности не имеет права не соблюдать законы, и деятельность религиозной организации на основании постановления суда может быть прекращена, если она противоречит Конституции Латвии или иным нормативным актам. Заявление в суд может быть подано только генеральным прокурором.

30 марта генеральный прокурор выдал резолюцию с распоряжением начать проверку деятельности "Свидетелей Иеговы".

Прокуратура напоминает, что 23 марта 2020 года генеральный прокурор в Видземском районном суде подал исковое заявление о прекращении деятельности религиозной организации "Первая Евангельская церковь Иисуса".

Также 10 ноября 2021 года в Пардаугавский суд Риги было выдано заявление о прекращении деятельности "Евангельской христианской церкви "Новое Поколение".