Меладзе разводится, а Пугачева решила получить гражданство Израиля?

Алла Пугачева уже больше месяца в Израиле, куда уехала с детьми и супругом Максимом Галкиным на каникулы и лечение. В Россию звездное семейство так и не вернулось. Хотя Примадонна опровергла слухи об эмиграции, с каждым днем в СМИ попадает все больше сообщений о том, что Примадонна якобы планирует остаться жить в Израиле навсегда.

В Instagram-аккаунте Максим Галкин анонсировал тур по городам Израиля.

Издание "7 дней" сообщает, что Алла Борисовна якобы уже запустила процедуру получения израильского гражданства и ищет для Гарри и Лизы новую школу. Также на днях в СМИ попал слух о том, что звезда уже нашла себе и работу за границей. Она собирается устроиться на телевидение. Говорят, что Пугачевой предложили большие деньги за авторскую программу.

По информации издания "Московский комсомолец" располагает информацией от шоумена Левана Тодуа из Израиля, который опроверг эту информацию.

Алла Пугачева в шоу "Музыкалити" ФОТО: скриншот видео с YouTube

Вокалистка Альбина Джанабаева дала повод для слухов. Певица, как утверждают

Желтая пресса утверждает, что экс-солистка группы "Виа Гра" Альбина Джанабаева разводится со своим супругом Валерием Меладзе. Журналисты отметили, что певица сняла обручальное кольцо. На свежих фото в соцсетях Джанабаева предстает без украшения. Она больше не показывает в соцсетях своего звездного супруга.

Напомним, о том, что в браке Джанабаевой и Меладзе не все гладко, впервые заговорили еще в январе. Тогда Валерий Меладзе отправился в ОАЭ без жены. Ходили слухи, что там он общался там с красотками. Теперь супругов подозревают в разрыве.

В Сети уже говорят о разводе знаменитой пары. Альбина Джанабаева продолжает жить в подмосковном особняке Меладзе. Есть версии, что артист съехал и оставил дом жене и детям.

Альбина Джанабаева пока никак не комментирует эти слухи.

Напомним, ранее Валерий Меладзе осудил военные действия РФ на территории Украины. После этого последовали отмены его концертов.

Валерий Меладзе в Юрмале (2019), Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev