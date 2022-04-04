Наблюдать за насекомыми, собирать мусор, построить садик. Как помочь природе в Риге?

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Если что, обменяйтесь с соседями. Однако эта философия может быть реализована только в том случае, если нынешняя экономическая "архитектура" будет перегружена, считает Вита.

"Даже подоконник девятиэтажного дома может быть зеленым и радовать выращенными в домашних условиях мятой, базиликом или цветами.

Дайте растениям зацвести - увидите, как к вам в гости прилетят пчелы и бабочки! Зачем покупать базилик в горшке, если на завтрак вам нужно всего пять листьев, которые вы срываете с собственного подоконника?

А чай со свежими листьями мяты дождливым городским вечером - что может быть лучше? Общественные сады, созданные в Риге и других латвийских городах, превосходны - они важны для обеспечения биоразнообразия и внедрения экономики замкнутого цикла.

Это прекрасная возможность пообщаться, поделившись опытом и заботами. Сообщества также развивают город, а не только инвестируют в него", - считает Рута.

позволить растениям цвести на городских лугах

По словам Отто, каждый год в Риге косят гигантские площади. "Прямо здесь, в парке Победы, недалеко от того места, где я живу, под Лиго косят траву, не давая цвести дикорастущим растениям. Примеры из других стран показывают, что бывает и по-другому - не обязательно все должно быть стерильно. Выравнивание диких лугов - вопрос восприятия, считает Отто. Не будут ли люди жаловаться? Поэтому местные власти должны содействовать этому пониманию. Представителям города предстоит провести разъяснительную работу.

сажать деревья в центре Риги

Городское лесоводство - глобальная тенденция, отмечает Отто. Его создают даже у знаменитых достопримечательностей, таких как Парижская опера. Чтобы реализовать это технически, необходимо хотя бы выяснить, какие коммуникации проходят под улицей, но это уже вопрос действий, считает Отто.

Kādreizējā Ņujorkas "SkyLine" metro līnija pārtapusi par prestižu "zaļo zonu" ФОТО: Wikimedia Commons

"В Риге деревьев сажают мало. Улица Чака была реконструирована, деревья не посадили, а это одна из улиц, где это бы очень пригодилось. Летом улицы нагреваются, потому что покрыты асфальтом или тротуаром. Это особенно существенно в центре города, где проходят крупные магистрали, такие как улица Бривибас, где образуются непроветриваемые как бы каньоны.

Зелень на этих территориях очень нужна. Также, как кустарники или любые открытые зеленые насаждения, поглощающие пыль, а в случае дождя - влагу.

ухаживать за пчелами, кормить птиц

"У нас в Агенскалнсе, на крышах выращивают разводят пчел. Одно из таких мест - гостиница напротив Рижского университета Страдиня, второе - Агенскалнская государственная немецкая гимназия. Делается это и в центре - на крыше гостиницы Latvija. Если пчелы в Риге могут жить и собирать мед, в латвийской столице может быть не так уж и плохо, считает Отто.

Āgenskalna viesnīcas "Janne" jumts kļuvis par "mājvietu" bitēm ФОТО: www.hoteljanne.lv