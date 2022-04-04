Наблюдать за насекомыми, собирать мусор, построить садик. Как помочь природе в Риге?

Латвийский фонд природы (LDF) выбрал средой обитания 2022 года выбрал город. Уже сегодня 68% жителей Латвии живут в городах. Качество городской среды Риги также приобретает все большее значение в нашей повседневной жизни. Природа в городе улучшает самочувствие, очищает воздух, воду и почву, регулирует дождевую воду, дарит тень в жаркий день. Однако вместе с нами свои "дома" также унаследовали растения и животные. На территории Риги вы найдете как естественные луга, охраняемые птицы, так и гордые колонны крупных деревьев.
О том, что такое среда обитания, как уживаться с природой в Риге и ценить ее, и что мы можем сделать для Рижской среды, мы поговорили с Витой Яунземе, руководителем Большой Толоки, Рутой Сниедзе-Крелатовой, экспертом LDF, Илзе Приедниеце, руководителем портала наблюдения за природой dabasdati.lv и Отто Озолсом, градостроителем и архитектором.
Среда обитания - экологическая концепция
"Мы чаще привыкли слышать об особо охраняемых биотопах, охраняемых природных территориях. Однако биотоп или среда обитания это экологическое понятие. Это набор специфических факторов на территории, где вид проводит каждую стадию своего биологического цикла.
Среда обитания может включать несколько смежных биотопов.
Города - тоже среда обитания
Они очень разнообразны - это не просто бетонные джунгли. В городах есть парки, кладбища, водоемы, их берега, заброшенные промышленные зоны и сады частных домов", - объясняет понятие среды обитания Рута.
Города развивались в первую очередь для нужд человека - создавались здания, инфраструктура, зеленые зоны. Устоявшаяся парадигма состоит в том, что город предназначен только для человека, а место для дикой природы - только в парках и за городом,
- продолжает специалист LDF.
Современные градостроительные тенденции изменились - архитекторы и планировщики городов все больше внимания уделяют тому, чтобы сделать города живыми, зелеными.
Растения "помогают" человеку
Ежедневно мы часто недооцениваем тот огромный спектр услуг, которые предоставляют нам, к примеру, пригородные леса - поскольку эта территория не покрыта асфальтом, они способны поглощать большое количество осадков, снижая риск затопления городов.
Растения значительно снижают количество вредного для всего живого ультрафиолетового излучения солнца, создают микроклимат и снижают нагрев, дают тень, вырабатывают кислород и очищают воздух и почву, сохраняют СО2 и вносят неоценимый вклад в наше психологическое здоровье.
В зеленых зонах латвийских городов также можно добывать дикую пищу - собирая ягоды и грибы, ловя рыбу.
Зелень в городе - это не "экстра", а вопрос выживания, считает Отто.
Он напомнил, что из-за изменения климата лето станет только жарче, а дожди - частыми. Нам всем нужно подумать о том, как адаптироваться к этим изменениям.
"Кроме того, зелень в Риге очень близко. Садишься на велосипед в Агенскалнсе и через 20 минут в Юрмале или в Пинькском лесу", - добавляет Отто.
Древние деревья городских лугов и кладбищ
По словам Руты, в 2021 году LDF вместе с Рижской думой и на месте городских лужаек начали создавать "Городские луга".
Соседские объединения предложили территории, которые в будущем хотели бы видеть цветущими островками природного разнообразия, где есть место как для луговых растений Латвии, так и для насекомых.
Важно, чтобы на лугах развивались цветущие растения, чтобы у них созревали семена, имели место экологические факторы, которые последние 30 лет мы пытались "подавить", - говорит она.
Не нужно переживать, что траву в городе перестанут косить, так как даже участки "Городских лугов" необходимо косить один-два раза в сезон, а траву - убирать.
Дикие растения дадут пищу опылителям, от которых так сильно зависит урожай наших садов.
В природе есть виды как широко распространенные - одуванчик, серая ворона, так и характерные лишь для конкретной среды - к примеру, дятел чаще всего встречается в сухих, разреженных, солнечных сосновых лесах, где покрытие почвы особенно бедно.
В городах большинство встречаемых видов растений, животных и грибов имеют широкую экологическую нишу, они менее чувствительны к различного рода помехам - шуму, присутствию и деятельности человека.
Некоторые виды научились пользоваться этой ситуацией, поскольку человек производит много легкодоступных пищевых отходов.
Но в городах можно встретить и более редкие виды. Пример - городские парки и кладбища, где растут старые, толстые деревья. Там формируется среда обитания для редких насекомых и грибов. В городе же обитает однолетняя птица - черный стриж, а значительная популяция ястребов-тетеревятников живет в городах или вблизи их.
Дружить, а не сбегать в деревню
Люди очень хотят жить лучше, в гармонии с природой.
Об этом свидетельствует и проект сада Дворца спорта в Риге, считает Отто, активно поддерживающий ассоциацию рижских микрорайонов.
"Жители центра откликнулись, поскольку [в саду Дворца спорта] можно будет вырастить пригодные в пищу травы или помидоры".
Совместное садоводство - это еще и возможность познакомиться с обитателями окрестных домов, такие занятия способствуют развитию чувства общности, уменьшают чувство одиночества. Это особенно важно в условиях пандемии.
"Встречаешь соседа через улицу или по дому. А для ребенка это возможность получить новые знания - живя в городе, он не видит, как растет помидор или огурец", - рассказывает Отто, добавляя, что в новых проектах Риги недостаточно продумано наличие места для таких мероприятий.
"В основном при планировании нового проекта мы видим, что у дома планируется обустроить много парковочных мест. О постройке общественных зон - беседок и садов - думают меньше", - говорит градостроитель.
"Застройщик делает то, что город считает приоритетным. Если Рига скажет, что нужна парковка, застройщик ее и спланирует", - поясняет он.
Достаточно ли делает местная рижская власть, чтобы город стал экологически-дружелюбной средой, в которой приятно находиться не только в будни, но и в выходные - чтобы не пришлось ехать в деревню?
"Поскольку я внимательно слежу за тем, что происходит на уровне мобильности в Риге, понимание особо не изменилось. На политическом уровне об этом говорят, но работа пока не ведется", - считает Отто, рассказывая, что гораздо более быстрое движение к статусу "зеленого города" видел в Вильнюсе.
"Новый мэр [Вильнюса] с первых дней работал над изменением восприятия "зеленого города. Так, было выявлено 12 пунктов, описывающих принципы построения улиц.
Например, сделать более узкими проезжие части, способствуя более безопасному движению. Экономьте деньги на ремонте дорог, строительстве, замене дорожного покрытия. Сохраните существующие городские деревья.
Видео: Анимационная симуляция Отто Озолса - как бы выглядели улицы Риги без автомобилей?
При создании нового строительного проекта оцените существующие деревья, например те, которые растут сотни лет, потому что они имеют огромную ценность".
Отто приводит пример из Риги, где недавно на автовокзале было пересажено дерево, посаженное работниками вокзала 50 лет назад и которое пришлось пересадить из-за работы над Rail Baltica.
Это стоило около 50 тысяч евро. "С другой стороны, посадка небольшого дерева не приносит немедленной пользы городской среде. Это дерево еще не дает тени, не имеет густой кроны, может не выжить в агрессивной среде", - говорит Отто.
В городе каждый живет в своей "клетке" - доме, говорит Вита.
"Среда, которую создает человек, как сам пожелает. Проблемы возникают, когда человек считает, что мир вне дома на него не влияет. У нас пока нет понимания, как будет реализуют "озеленение" города - как в многоквартирных домах, так и в частных домах. Однако горожане страдают от нехватки зеленых насаждений", - говорит Вита.
Несчастливые отходы
Какие наиболее значительные проблемы Риги наносят серьезный ущерб природе?
"Люди в городе больше зарабатывают и производят больше отходов. Мы больше покупаем, сталкиваемся с разными соблазнами. А из-за того, что зеленых зон не хватает, создается впечатление, что природа за городом".
Работу с мусором Рута до сих пор отмечает, как "больное место" Риги, указывая, что в городе до сих пор нет площадки для компостирования биоразлагаемых отходов - она находится в Гетлини, но не в Риге.
"Компостирование оказывает огромное влияние на биоразнообразие - отделяя компостируемые отходы от других, мы уменьшаем общее количество отходов.
Это элементарное занятие, особенно в частных и многоквартирных домах.
Компост - источник жизни - используйте его при устройстве грядок для выращивания трав и декоративных растений, которые будут радовать вас весь вегетационный период! Компостная куча сегодня - не уродливое, беспорядочное и зловонное место - существует множество решений, как ее скрыть, зарастить и сделать красивой.
Компостируя траву и листья, это сделает почву богаче. Сколько маленьких существ там можно увидеть - посмотрите сами и покажите детям, это позволит им понять порядок вещей в природе!", - призывает Рута.
На вопрос об общей ситуации с вывозом мусора в Риге Вита отмечает, что за последние 10 лет дела пошли лучше.
Каждое домохозяйство должно подписать договор на вывоз мусора, что вводит определенный механизм контроля - не делать это "по-своему".
Многое дала и Большая Толока. За 15 лет с начала этого движения люди стали больше осознавать, что отходы наносят серьезный ущерб окружающей среде.
Муниципалитеты должны сыграть свою роль - они проводят месяцы чистоты.
Конечно, найдется доля населения, для которой будет дешевле вывезти мусор и оставить его в ближайшем лесу или кустарнике, чем сдать их в обозначенные пункты.
Вита считает такое мышление недальновидным. Правда, ответственность людей за последние годы выросла.
Это хорошая новость для нас и для природы, говорит Вита. Данные Большой Толоки показывают, что количество незаконных, т.е. несогласованных отходов в Латвии уменьшается. Ситуация становится лучше и в Риге.
Что сделать, чтобы Рига не превратилась в "бетонные джунгли"?
покупать меньше и осмотрительнее
Нужно понять, насколько мы в действительности используем то, что покупаем - еду, телефоны, машины.
Нужно научиться экономить, а не менять что-то каждый год, считает Вита.
Мы можем меньше ездить на машине, больше на велосипеде, что становится более удобным с развитием велосипедной инфраструктуры Риги. Поскольку топливо становится дороже, изменение привычек вождения становится все важнее.
выращивать зелень дома
Любое дерево и растение, растущее на балконе или во дворе - это хорошо. Редис и другие съедобные растения можно выращивать дома. "Конечно, лучшей системой для обеспечения устойчивости планеты была бы та, в которой каждое домохозяйство производит необходимое для себя.
Если что, обменяйтесь с соседями. Однако эта философия может быть реализована только в том случае, если нынешняя экономическая "архитектура" будет перегружена, считает Вита.
"Даже подоконник девятиэтажного дома может быть зеленым и радовать выращенными в домашних условиях мятой, базиликом или цветами.
Дайте растениям зацвести - увидите, как к вам в гости прилетят пчелы и бабочки! Зачем покупать базилик в горшке, если на завтрак вам нужно всего пять листьев, которые вы срываете с собственного подоконника?
А чай со свежими листьями мяты дождливым городским вечером - что может быть лучше? Общественные сады, созданные в Риге и других латвийских городах, превосходны - они важны для обеспечения биоразнообразия и внедрения экономики замкнутого цикла.
Это прекрасная возможность пообщаться, поделившись опытом и заботами. Сообщества также развивают город, а не только инвестируют в него", - считает Рута.
позволить растениям цвести на городских лугах
По словам Отто, каждый год в Риге косят гигантские площади. "Прямо здесь, в парке Победы, недалеко от того места, где я живу, под Лиго косят траву, не давая цвести дикорастущим растениям.
Примеры из других стран показывают, что бывает и по-другому - не обязательно все должно быть стерильно.
Выравнивание диких лугов - вопрос восприятия, считает Отто. Не будут ли люди жаловаться? Поэтому местные власти должны содействовать этому пониманию. Представителям города предстоит провести разъяснительную работу.
сажать деревья в центре Риги
Городское лесоводство - глобальная тенденция, отмечает Отто. Его создают даже у знаменитых достопримечательностей, таких как Парижская опера.
Чтобы реализовать это технически, необходимо хотя бы выяснить, какие коммуникации проходят под улицей, но это уже вопрос действий, считает Отто.
"В Риге деревьев сажают мало. Улица Чака была реконструирована, деревья не посадили, а это одна из улиц, где это бы очень пригодилось. Летом улицы нагреваются, потому что покрыты асфальтом или тротуаром. Это особенно существенно в центре города, где проходят крупные магистрали, такие как улица Бривибас, где образуются непроветриваемые как бы каньоны.
Зелень на этих территориях очень нужна. Также, как кустарники или любые открытые зеленые насаждения, поглощающие пыль, а в случае дождя - влагу.
ухаживать за пчелами, кормить птиц
"У нас в Агенскалнсе, на крышах выращивают разводят пчел. Одно из таких мест - гостиница напротив Рижского университета Страдиня, второе - Агенскалнская государственная немецкая гимназия.
Делается это и в центре - на крыше гостиницы Latvija. Если пчелы в Риге могут жить и собирать мед, в латвийской столице может быть не так уж и плохо, считает Отто.
"Мы можем установить кормушки для птиц, заодно понаблюдать, каких из них можно встретить в Риге. Правда, я заметил, что встречающиеся здесь виды птиц уже не так разнообразны. Самые частые гости - воробьи, но не снигири и синицы. Их раньше было больше".
освободить набережную Риги от препятствий
Общая протяженность рижской набережной составляет около 400 километров, включая Даугаву и Кишезерс, отмечает Отто.
"Но у нас мало набережных, к которым можно получить доступ - например, в районе порта. Во многих местах рядом с ними шум и дороги. В Ильгуциемсе, в конце улицы Твайконю, рядом с Даугавой стоял забор, но обществу удалось добиться его сноса".
на прогулке - с мешком отходов
"Мы же не выбрасываем отходы в дикую природу, правда?" А вот бутылками, кульками и масками полны обочины, леса, водные берега и Юрмала.
Собираясь на прогулку, возьмите мешок и соберите мусор, отнесите в мусорную урну - мелочь, но самочувствие улучшится, потому что мусор, прежде всего, беспокоит нас самих", - говорит Рута.
наблюдать за природой и сообщать об открытиях
"Природа в городе на каждом шагу. Слушайте птиц, смотрите на цветы и насекомых! Сообщайте о наблюдениях на портале данных о природе dabasdati.lv - там можно будет определить вид, даже если вы не знаете, что это такое.
Если мы станем замечать природу, узнаем, как называется этот белый цветочек, мы также начнем формировать отношения с природой", - призывает Рута.
У портала Dabasdati.lv уже сформировались свои традиции и долгая история - в этом году инициативе исполняется 13 лет.
По словам руководителя портала Яны, количество наблюдателей за природой растет - о природных явлениях сообщают около 1000 человек в год. Около 7% всех наблюдений зарегистрировано в Риге, где обнаруживаются новые виды жуков и клопов, а также такое своеобразное явление, как слизевики, способная передвигаться по дереву, на котором растут.
"Многие наблюдатели сами не являются биологами, поэтому называют это социальной наукой. Это врачи и представитель других профессий, увлеченные, к примеру, исследованием слизевиков. Они покупают микроскопы и делают снимки грибов.
За последние годы таким путем было открыто 50 новых видов слизевиков. На рижских кладбищах можно наблюдать виды, которые растут там именно благодаря вековым деревьям. Это было бы невозможно на участках, где они были ликвидированы, достигнув возраста вырубки, рассказывает Яна.
В 2021 году Dabasdati достигли 1 миллиона наблюдений.
Уже сейчас их больше уже почти на 300 тысяч, а в году их набирается примерно 200 тыс. Собрано около 600 тысяч фотографий, наиболее популярны наблюдения за птицами - от 70 до 90 процентов, на втором месте бабочки. Популярны наблюдения за грибами и жуками, но они не превышают 10 процентов.
LVAF logo
Материал создан при материальной поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!