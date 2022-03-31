ВНЖ с правом на трудоустройство получили более 10 тысяч украинских беженцев

Комиссии гражданской обороны разместили в самоуправлениях Латвии 6747 человек. В Риге размещение потребовалось 1327 лицам, в Юрмале - 651, в Вентспилсе и Вентспилсском крае - 509.

Юрмальская городская дума уже подчеркивает, что возможности по приему украинских военных беженцев приближаются к критическому пределу. В Юрмале осталось совсем мало свободных мест в объектах размещения, которые могут и предлагают принять беженцев с Украины, кроме того, перегружены и сотрудники самоуправления, занятые в сфере обслуживания беженцев.

Большинство украинских беженцев - женщины и дети. Часть из них останавливается у знакомых, друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Министр внутренних дел Мария Голубева сообщила на прошлой неделе, что точное количество прибывших беженцев не будет известно до момента создания единой базы данных, что ожидается в ближайшее время.

Министерство внутренних дел ранее прогнозировало, что в Латвию прибудут 10 000 беженцев. Министр отметила, что число тех, кто нуждается в размещении, скоро превысит этот порог. Тенденции в других европейских странах также свидетельствуют о том, что еще какое-то время количество украинских беженцев будет продолжать увеличиваться.

В первые три месяца с начала войны МВД не предвидит серьезного кризиса с размещением беженцев, поскольку в дополнение к примерно 6000 мест, имеющихся в распоряжении самоуправлений, в случае необходимости размещение возможно также в гостиницах и гостевых домах.

Готовясь к еще большему наплыву украинских беженцев, ответственные органы в сотрудничестве с самоуправлениями рассматривают возможности приспособить для их размещения бывшие школы, общежития и другие помещения.

МВД также работает над предложением, которое предусматривает, что местные органы власти будут принимать беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Министр сообщила, что Министерству экономики поручено разъяснить, каким образом самоуправления могут использовать доступное финансирование на оплату аренды частных квартир для нужд беженцев.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома на Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.