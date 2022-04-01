Этот день настал: в Латвии снято большинство антиковидных ограничений

Решения правительства предусматривают снятие требований о:

наличии ковид-сертификатов для работы в большинстве отраслей,

ношении масок в общественных местах

необходимости наличия сертификатов для получения услуг.

Сертификаты теперь требуются только для работы в медицине, образовании и тюрьмах, маски нужно носить в медицинских и социальных учреждениях и общественном транспорте, в других местах их использование остается на рекомендательном уровне.

С сегодняшнего дня поставщик услуг или организатор мероприятия имеет право устанавливать конкретные требования эпидемиологической безопасности в месте оказания услуг или проведения мероприятия, такие как использование защитных масок, соблюдение дистанции и потоков посетителей, кроме того, он может устанавливать, в какой среде, эпидемиологически безопасной или "красной", будет оказываться услуга или проводиться мероприятие. Однако данные эпидемиологические ограничения больше не являются обязательными.

При этом сохраняется условие использования масок для лица в общественном транспорте, за исключением такси и другого коммерческого транспорта на легковом автомобиле, где одновременно в транспортном средстве находится мало людей. Регулирование по использованию масок не распространяется на международные авиаперевозки, так как каждая страна применяет свои условия.

Кроме того, из-за высокого риска распространения Covid-19, использование масок сохраняется в медицинских учреждениях и учреждениях долгосрочного социального ухода. При посещении клиентами этих учреждений общественных мест, также будут использоваться особые требования безопасности.

По данным Министерства здравоохранения, по-прежнему останется в силе требование для работающих в учреждениях здравоохранения и социального ухода, контактировавших с зараженными коронавирусом пациентами, о соблюдении домашнего карантина или прохождения тестов на "Covid-19" перед началом работы. Для остальных такая мера предосторожности отменяется, но в аналогичном случае в течение недели на работе придется пользоваться респираторами FFP2 без клапана.

Отныне для выявления Covid-19 будут использоваться финансируемые государством профессиональные тесты на антигены. Это значит, что человеку будет выдан сертификат о тестировании и, в результате положительного теста, ковид-сертификат о выздоровлении.

Финансируемые государством тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) будут проводиться только по назначению врача в случаях, когда существует повышенный риск или результат теста влияет на курс лечения. Это относится к пожилым людям, медицинским и социальным работникам, а также будет производиться перед операцией или госпитализацией.

При этом у населения сохраняется возможность сдать ПЦР-тесты за свой счет, а скрининговое тестирование для своевременного предотвращения масштабных вспышек продолжится в медицинских учреждениях, учреждениях социальной защиты, местах заключения и специальных образовательных учреждениях.

С сегодняшнего дня также отменено требование о предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или сертификата о тестировании при въезде в Латвию из-за границы.

Требование о вакцинации персонала медицинских и образовательных учреждений и мест лишения свободы также подразумевает, что до 1 сентября работникам этих учреждений необходимо будет сделать бустерную вакцину против "Covid-19". На основании определенных критериев работодатель может поставить условие обязательной вакцинации и в других сферах.

Отменяется чрезвычайная ситуация в здравоохранении

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с сегодняшнего дня в Латвии также отменена неотложная медицинская ситуация, введенная ранее из-за распространения Covid-19, сообщил специалист по коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Как пояснил Шнейдерс, эпидемиологические данные показывают, что заболеваемость коронавирусом во всех возрастных группах продолжает снижаться и что уровень заболеваемости в Латвии немного ниже, чем в среднем по ЕС.

Также наблюдается продолжающееся снижение числа пациентов с Covid-19 в больницах, и больше не ограничивается стационарное лечение.

"Учитывая отсутствие прогнозируемых угроз и признаков, которые могли бы свидетельствовать о нехватке ресурсов для оказания медицинской помощи", члены Государственной оперативной медицинской комиссии (VОMK) приняли решение об отмене чрезвычайной ситуации в здравоохранении и переходе в "дежурный режим".

Чрезвычайная ситуация в здравоохранении Латвии действовала на протяжении примерно полугода - с 7 октября прошлого года.