СМИ: Путина сопровождает бригада врачей, среди них есть хирург-онколог

Полная версия расследования "Проекта"

"Проект" напомнил, что в начале своего пребывания на посту главы России Владимир Путин "эксплуатировал образ активного мужчины в самом расцвете сил". В то время он редко обследовался и мало обращал внимания на состояние своего здоровья.

Единственным упоминанием серьезной проблемы тогда были падения с лошадей (Путин увлекался конным спортом). Один из знакомых Путина рассказал "Проекту", что из-за одного из падений президент "даже не мог встать на ноги", после чего последовало долгое лечение.

В 2012-м Путин впервые появился перед публикой, хромая, - в День народного единства, когда он возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В телетрансляции Путина старались не показывать, а СМИ категорически нельзя было упоминать его хромоту. К концу этого же года хромота стала только хуже, и из-за этого все мероприятия с участием Путина ограничили одним часом.

Журналисты рассказали, что в то время Кремль впервые начал использовать "консервы" - это заранее подготовленные записи встреч Владимира Путина с подчиненными.

Они позволяли президенту незаметно исчезать из поля зрения россиян. Эти заготовки, по утверждению "Проекта", использовались по меньшей мере в марте 2015-го, в августе 2017-го, в феврале 2018-го и в сентябре 2021-го.

С возрастом Владимир Путин стал интересоваться нетрадиционной медициной. Издание со ссылкой на свой источник в окружении Путина рассказало, что президент РФ принимает пантовые ванны, о которых ему рассказал Сергей Шойгу.

Достоверных доказательств пользы крови из молодых рогов алтайских маралов нет, но процедура срезания пантов мучительна для зверей.

Со временем Владимир Путин стал чаще посещать ЦКБ в московском районе Кунцево - согласно словам одного из источников "Проекта", там его наблюдает "отделение персональных врачей". Именно эти же врачи и сопровождают президента России в поездках и летают в его резиденции.

Изучив контракты, авторы расследования делают вывод, что в 2016-2017 годах Путина в среднем сопровождали пять врачей, но иногда число медиков "драматически" увеличивалось. Например, в ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней - в это время в сочинский санаторий "Русь" заселились сразу 12 врачей.

Согласно информации авторов, к 2019 году президента РФ сопровождали уже в среднем девять врачей. В качестве тех, кто чаще всего были с ним, издание приводит эти имена: отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков ("врач, который может первым может обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические") и хирург Евгений Селиванов (он специализируется на онкологии и проблемах щитовидной железы).

Издание отметило, что Владимир Путин публично проявлял интерес к проблеме рака щитовидной железы.

В 2021-м Путин внезапно заявил, что уйдет на изоляцию, поскольку вокруг слишком многие болеют Covid-19.

"Проект" отмечает, что это заявление стало "сюрпризом" даже для окружения главы России.

После этого Путин весь сентябрь не появлялся на публике. Проводили ли тогда с ним какие-либо медицинские манипуляции - неизвестно.

Именно после этого Путин стал общаться с людьми, находясь от них на очень большом расстоянии, - чаще всего по разные стороны огромных столов.