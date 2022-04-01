Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры

Стоит сказать, что журналистка не сразу поняла, что Керри не шутит.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь", - сказал актер.

Джим Керри признался, что очень любит свою спокойную и духовную жизнь. Он сейчас посвятил себя рисованию, полагая, что сделал достаточно и хочет отдохнуть от съемок.

Напомним, "Соник в кино 2" - это был последний фильм с участием Джима Керри. Он вышел в мировой прокат 30 марта. Джим Керри прославился такими картинами как "Маска", "Эйс Вентура", "Брюс Всемогущий", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Гринч - похититель Рождества". У Джима Керри два "Золотых глобуса" и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других кинопремий.

Ранее 67-летний американский актер Брюс Уиллис "приостановил актерскую карьеру" из-за диагностированной у него афазии.