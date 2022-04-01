Свидетели Иеговы "удивлены" заявлением Генпрокуратуры. Комментарий TVNET GRUPA

Организация была удивлена ​​и обеспокоена заявлением Генпрокуратуры о проверке деятельности "Свидетелей Иеговы" в Латвии. По данным организации, это решение основано исключительно на "дезинформации в некоторых статьях СМИ".

Подобные "нападки" на организацию очень напоминают "кампанию по дезинформации против "Свидетелей Иеговы" в России с целью добиться запрета и оправдать религиозные преследования".

Действия российского правительства в этом вопросе вызвали международное осуждение. 17 декабря 2021 года Латвия также подписала заявление, подготовленное Госдепартаментом США, напоминает религиозная организация. В заявлении выражена "серьезная обеспокоенность" преследованиями и дискриминацией "Свидетелей Иеговы" в некоторых странах.

"Свидетели Иеговы видят "крайне тревожные" тенденции в "нападениях" на них, которые могут привести к религиозной нетерпимости в отношении тех, кто не совершал преступлений. Мы очень надеемся, что соответствующие органы в Латвии сделают все возможное для возмещения морального ущерба, нанесенного этой кампанией", - говорится в заявлении организации.

Как сообщалось, на основании серии статей TVNET прокуратура начала проверку о соответствии деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы" требованиям нормативных актов.

Обращение организации прокомментировал главный редактор TVNET Grupa:

"Обязанность заслуживающих доверия средств массовой информации - всегда мужественно информировать общественность и защищать людей, чьи основные права находятся под угрозой или игнорируются. Мы всегда выступали за образованное общество, знающее свои права, и будем продолжать это делать, даже если это приведет нас, как медиа, к годам судебных исков, необоснованных оскорблений и угроз в адрес журналистов. Мы убеждены в справедливости как предпосылке лучшего общества, а это значит, что любое ограничение этнического, политического или религиозного характера является препятствием для демократического государственного устройства и лучшей жизни для всех нас в Латвии, о чем необходимо снова и снова громко говорить". Томс Островскис, главный редактор TVNET GRUPA

Прокуратура сообщила, что на этой неделе на портале TVNET опубликованы две статьи, содержание которых дает основание для вывода, что деятельность "Свидетелей Иеговы", возможно, противоречит Конституции и иным нормативным актам, их деятельность, возможно, угрожает общественному порядку, здоровью и нравственности людей.

В одной из публикаций описывается жизнь бывшего активиста организации Яниса Фолкманиса. Он подозревает, что в организации знали, но умалчивали о педофилии. В одном случае член организации якобы подвергся сексуальному насилию со стороны брата, в другом случае церковный старейшина вступил в половую связь с 16-летней девочкой. Следовательно, Фолкманис считает, что педофилы уже несколько десятилетий чувствуют себя в приходах "комфортно и безопасно".

Во второй статье женщина описывает, как ей запретили общаться с дочерью, которую исключили из организации.

30 марта генеральный прокурор выдал резолюцию с распоряжением начать проверку деятельности "Свидетелей Иеговы".

Согласно Закону о религиозных организациях, ни одно лицо не имеет права не подчиняться закону из-за своих религиозных убеждений, и религиозная организация может быть ликвидирована на основании решения суда, если она противоречит Конституции Латвии или другим нормативным актам. . Только генеральный прокурор может обратиться в суд. Заявление в суд по такому вопросу может направить только генеральный прокурор.