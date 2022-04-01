Ингеборга Дапкунайте покинула Россию и дала интервью литовским СМИ

Узнав о войне у актрисы задрожали руки. Она решила покинуть страну в первые дни, потому что не могла оставаться.

Впрочем, Ингеборга Дапкунайте не поддерживает так называемый бойкот российских артистов: "Мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, ей не 5 лет. [...] Зрители сами решают, что смотреть, а что нет". Хотя актриса понимает нежелание украинцев выступать на одной сцене даже с россиянами, которые не поддерживают войну. Она не представляет, как реагировала бы, если бы ее дом разбомбили.

Ингеборгой Дапкунайте со своим 5-летним сыном Алексом сейчас находится в Брюсселе. По ее словам, Россию она покинула давно. Причиной стала "специальная военная операция". В Бельгии живет ее семья - сестра и мама.

"Я осуждаю вторжение российского правительства на территорию Украины", - сказала актриса.

Она подтвердила, что это было основной причиной для отъезда.

Ингеборга Дапкунайте с самого начала показала четкую позицию, когда ее благотворительная организация вместе с другими благотворительными организациями подписали антивоенное письмо. Она заметила, что ей легко говорить, но у нее есть друзья, которые остались в России. У них есть родители, дети, нет финансовых возможностей: "Это не значит, что они поддерживают [войну в Украине], но им гораздо сложнее, чем мне, выражать свое мнение".

Ингеборга Дапкунайте заметила, что сейчас мы живем "в мире, где все только белое или черное, очень трудно найти серое". Она подчеркнула, что "каждый имеет право на собственное мнение". Актриса отметила, что мы "переживаем историческое событие". Это история, о которой будут написаны книги, а люди будут говорить еще долго:

"Война России в Украине, вероятно, является одним из крупнейших событий 21-го века. Возможно, я преувеличиваю, но это мое мнение, мнение дилетанта в политике, в ней я ничего не понимаю.

В своем письме к сыну в соцсетях, она написала то, что хотела бы сказать своему ребенку. Сын пока маленький и Ингеборга Дапкунайте объяснила ему, что пока они не поедут домой.

Она не согласна с бойкотом российских артистов, которые уезжают, а их не принимают.

"Я выросла в Советском Союзе, где цензура была бесконечная, ничего нельзя было делать. Ты просто обязан был сказать, как хорошо мы живем, как всем хорошо и как плохо на Западе",

- вспомнила Ингеборга Дапкунайте о цензуре в советское время.

"Теперь, за три дня, закрылось то, что мы открывали в течение 30 лет", - указала она.

Дапкунайте предполагает, что возвращается железный занавес, как 30 лет назад, между Россией и западным миром. Актриса согласна с тем, что было ошибкой остаться в Росиив 2014 году после аннексии Крыма.

"Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий", - подытожила она.