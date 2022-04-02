Умер Андрей Бабицкий: Бывший журналист Радио Свобода
В Донецке умер бывший журналист "Радио Свобода" Андрей Бабицкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк Григорий Пернавский.
В Донецке умер бывший журналист "Радио Свобода" Андрей Бабицкий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк Григорий Пернавский.
Издание "Радио Свобода", со ссылкой на украинское СМИ также пишет о том, что журналист умер на 58-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.
Журналист работал на "Радио Свобода" с 1989 года по 2014 год.
Во время первой и второй чеченских войн в работал в Чечне. Работал в осаждённом Грозном осенью 1999 года. В 2000 году его задержали российские силовики, а затем обменяли на пленных российских солдат.
За работу в Чечне он подвергся критике со стороны Владимира Путина, бывшего тогда кандидатом в президенты.
В 2014 году поддержал присоединение Крыма к России и ушел с "Радио Свобода".
С 2015 года жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой самопровозглашенной республики ДНР.
В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о начавшемся 24 февраля российском широкомасштабном вторжении в Украину, сообщает "Радио Свобода".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!