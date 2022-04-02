Умер Андрей Бабицкий: Бывший журналист Радио Свобода

Издание "Радио Свобода", со ссылкой на украинское СМИ также пишет о том, что журналист умер на 58-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Журналист работал на "Радио Свобода" с 1989 года по 2014 год.

Во время первой и второй чеченских войн в работал в Чечне. Работал в осаждённом Грозном осенью 1999 года. В 2000 году его задержали российские силовики, а затем обменяли на пленных российских солдат.

За работу в Чечне он подвергся критике со стороны Владимира Путина, бывшего тогда кандидатом в президенты.

В 2014 году поддержал присоединение Крыма к России и ушел с "Радио Свобода".

С 2015 года жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой самопровозглашенной республики ДНР.

В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о начавшемся 24 февраля российском широкомасштабном вторжении в Украину, сообщает "Радио Свобода".