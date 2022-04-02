Российские солдаты организовали в Беларуси "рынок мародеров"

На "рынке мародеров" предлагается широкий спектр украденных у гражданских жителей Украины товаров - стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценности, автомобили, мотоциклы, велосипеды, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика и другие вещи.

Разведывательная служба сообщает, что организована даже централизованная поставка "товаров" для этого рынка - из города Бурынь Сумской области Украины в сторону границы Беларуси движется целая автоколонна, которая везет сломанную бытовую технику и другие товары.

- Маш, какой у Димки размер? 18? Ну, я раздобыл! Голубые. Да, почти новые! Кажется, польские... pic.twitter.com/sPqN9U1mv5 — ІнфоВійська України/Ukraine (@i_army_org) April 2, 2022

В это же время в белорусском городе Мозырь солдаты из военно-грузовых машин разгружают мешки с награбленным, которые СДЭК - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов - пересылает на территорию Российской Федерации.

Есть попытки обменять также награбленную в Украине валюту - доллары и евро, но в Беларуси из-за установленных ограничений местные неохотно ввязываются в такие сделки и советуют россиянам направиться в белорусские банки, но это солдатам делать нельзя.