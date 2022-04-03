В Мариуполе убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс
В осажденном российскими войсками Мариуполе в субботу, 2 апреля, был убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс, сообщает литовский портал 15min.
В осажденном российскими войсками Мариуполе в субботу, 2 апреля, был убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс, сообщает литовский портал 15min.
Из информированного источника портал узнал, что в автомобиль, в котором находился 45-летний Кведаравичюс, попала ракета.
О смерти Кведаравичюса сообщил и живущий в Латвии российский кинорежиссер Виталий Манский.
"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках", - написал Манский в Facebook.
В 2011 году на свет вышел дебютный фильм Кведаравичюса Barzah, который рассказывал о Чечне. Эта картина стала одной из самых известных литовских документальных фильмов.
В 2016 году Кведаравичюс снял фильм-эссе "Мариуполь", а в 2019 году на экраны вышел его игровой фильм "Парфенон".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!