Музей оккупации приглашает на фотовыставку журналиста TVNET Яниса Вингриса

Восемь лет назад произошло то, что в Европе 21 века кажется невозможным - была оккупирована территория независимого государства - принадлежащий Украине Крымский полуостров, который в начале 2014 года захватила Россия. 24 февраля 2022 года агрессор Россия повторно вторглась в Украину с одной целью - отнять у украинцев право житель в свободном и независимом государстве в семье демократических европейских стран.

Янис Вингрис создавал репортажи из Украины непосредственно до и после вторжения России:

"Незадолго до вторжения России Киев был сюрреалистичным местом. Всего за несколько часов до вторжения в городе кипела жизнь,

он был полон туристов. Люди, казалось, не верили, что угрозы нападения реальны. И затем в течение нескольких дней столица с миллионами жителей превратилась в призрак - практически пустая, усеянная блокпостами, в строительстве которых принимали участие как военные, так и гражданские жители. Везде были видны железобетонные блоки, спиленные деревья, осветительные столбы, вагоны трамваем, грузовики, мешки с песком, шины, самодельные противотанковые ежи - все стало составными частями защитных блокпостов. Столкновения с диверсантами, ракетные нападения и тень угрозы большого вторжения стали бытом столицы. Из Ирпеня, Бучи, Гостомеля потоки людей стремятся в полуброшенный Киев, а оттуда составы эвакуационных поездов - в западном направлении".

Янис Вингрис - автор мультимедийных статей TVNET GRUPA и режиссер фильмов. Он специализируется на создании репортажей и статей из зоны конфликтов, о безопасности в военной сфере и различных социально-политически важных событиях в Латвии. Он создавал репортажи из Нагорного Карабаха в Грузии, Донбасса в Украине, Сирии и Ирака.

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