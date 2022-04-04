Даневича о разводе с Кайминьшем: на меня каждый день жалуются в сиротский суд

В конце марта Дарта Даневича обратилась к своим подписчикам в Twitter, с желанием понять, получат ли когда-нибудь по заслугам вторые половинки, которые применяют насилие к матерям своих детей.

"Пожалуйста, скажите, что все те, кто намеренно делают с любящими мамами и вместе с их детьми, рано или поздно получают по заслугам, у меня нет сил вынести все это, если это не так",- написала Даневича.

Спустя несколько дней актриса более подробно рассказала, с какими проблемами она столкнулась после развода: "На меня каждый день подают в сиротский суд. Если на одежде грязь, если не нравится выбор сапог. Вероятно, будет отдельный иск за просмотр телевизора. Я стираю белье каждый день, телевизора нет, потому что от этого зависит моя будущая жизнь.

В данный момент, когда сотрудники сиротского суда каждый день встречаются для бесед, ответственный специалист говорит мне, что "отец ребенка - очень известный и публичный человек" в качестве аргумента для своего предстоящего решения по поводу ребенка - надежды нет.

В суде, где возбуждено дело против меня сиротский суд помогает принять решение о временном урегулировании (на что могут уйти годы). Адвокат вам не поможет, если добрые дамы сиротского суда скажут, что ребенку не нужно видеться с мамой 12 месяцев. Остается только просить вернуться к разуму и поговорить об этом".

В своем аккаунет Instagram Даневича выразила возмущение действиями Артуса Кайминьша, противопоставленными действиям своего отца:"Когда я представила супруга своей семье, папа подошел пожать ему руку и попросил только об одном: не обижайте мою дочь намеренно! Была пожата рука и дано обещание. Сегодня он боится не только смотреть мне в глаза, но даже ответить на его телефонный звонок....".

Уже сообщалось, что вечером 31 января Даневича опубликовала запись, из которой следует, что Кайминьш забрал обоих сыновей, уехал и отказался сообщить, как с ними можно связаться.

Два часа спустя Кайминьш сделал публичное заявление, в котором рассказал, что они с Дартой уже какое-то время живут отдельно и теперь подписали обоюдное соглашение о возможности Артуса встретиться с его сыном. Депутат заявил, что находится "в полном замешательстве" по поводу мотивов твита Дарты, подчеркнув, что ей известно, что Артус и его сын находятся по месту жительства.

Даневич в ответ на запись Кайминьша заявила, что он лжет, и опубликовала выдержку из соглашения между ними о правах доступа ребенка.

Ситуация разрешилась после вмешательства полиции.

После двух публичных ссор многие выражали сочувствие тому, что пара оказалась в такой ситуации, при этом не скрывая непонимания, почему это решается публично, ведь "интернет ничего не забывает" и эта ситуация может навредить ребенку.

На эти замечания Даневича ответил: "Причина не в ребенке, а в условиях длительного эмоционального и психологического насилия. Чтобы уйти, потребовались время и ресурсы".