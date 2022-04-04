Пн, 4.04.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Татьяна Жданок стала беспартийным депутатом Европарламента

Татьяна Жданок ФОТО: Zane Bitere/LETA

Татьяна Жданок стала не принадлежащим к политическим группам депутатом Европарламента, свидетельствует информации на сайте Европарламента.

Жданок ранее была членом Группы зеленых/Европейского свободного альянса.

Как сообщалось, Жданок (Русский союз Латвии) была одним из немногих депутатов Европарламента, которые не поддержали мартовскую резолюцию против российской агрессии в Украине, которая призывала к ужесточению санкций против России и намечала усилия по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Всего в голосовании приняли участие 676 депутатов Европарламента, 637 проголосовали "за", 26 воздержались, а 13 проголосовали против.

Все остальные депутаты Европарламента, представляющие Латвию, независимо от представляемой группы поддержали документ.

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