Татьяна Жданок стала беспартийным депутатом Европарламента

Как сообщалось, Жданок (Русский союз Латвии) была одним из немногих депутатов Европарламента, которые не поддержали мартовскую резолюцию против российской агрессии в Украине, которая призывала к ужесточению санкций против России и намечала усилия по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.