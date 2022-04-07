Рак, диабет, астма. Что делать украинцам с тяжелыми заболеваниями в Латвии?

граждане Украины в Латвии имеют доступ к тем же оплачиваемым государством медицинским услугам, что и латвийцы.

Плановые услуги можно получить, записавшись на прием и после ожидания в единой очереди.

Ускоренную консультацию врача-специалиста семейный врач может организовать лишь в некоторых случаях. К примеру, если он сам не имеет права выписать конкретный медикамент, а больному, например, с онкологическим диагнозом необходимо посещение специалиста для получения рецепта и продолжения уже начатого лечения.

Если это ваш случай, что делать? Порядок действий, по информации NVD, таков:

Гражданин Украины прежде всего должен обратиться в ближайшую практику семейного врача по нынешнему месту жительства (информация о ближайшем семейном враче доступна по бесплатному телефону 800 012 34). При оценке состояния здоровья пациента, его жалоб и потребностей семейный врач вправе принять решение о его направлении к специалисту для ускоренной консультации. У врачей общей практики есть номера телефонов больниц для записи на ускоренные консультации (NVD разослала эту информацию всем семейным врачам). Вызов и запись пациента на прием осуществляется семейным врачом. Гражданин Украины идет на прием к врачу-специалисту по записи, взяв направление от семейного, паспорт и другие имеющиеся документы (визу).

Компенсация лекарств

В распоряжение RUS TVNET также попало письмо Национальной службы здравоохранения (NVD) для латвийских семейных врачей. В нем сказано, что в Латвии разработан законопроект "О поддержке гражданского населения Украины", который вступил в силу задним числом с 24.02.2022. Согласно нему,

житель Украины имеет право на получение оплаченных государством услуг здравоохранения в том же объеме, что и лица, застрахованные в рамках обязательного государственного медицинского страхования в Латвии.

Этот порядок распространяется на граждан Украины, которые могут подтвердить свой статус, то есть это:

Граждане Украины и их несовершеннолетние дети, данные которых вписаны в проездной документ (паспорт) матери или отца, супругов (свидетельство о браке). Иностранцы, которым была выдана виза с пометкой HUMANITARIAN REASONS ("гуманитарные причины"). Граждане Украины и их несовершеннолетние дети, данные которых внесены в проездной документ (паспорт) матери или отца, супругов (свидетельство о браке), которые имеют удостоверение просителя убежища, выданное Пограничной службой Латвии.

Лекарства и медоборудование для жителей Украины также компенсируется в размере 100%. Не компенсируется нереферентная доплата пациента за лекарства.

Что в итоге?

У Татьяны в конце концов получилось записаться к онкологу по направлению от семейного врача. "Чудом дозвонилась и прямо на следующий день записали на прием за счет бюджета, - рассказывает она.

На приеме у специалиста Татьяну записали на процедуру и пообещали выдать необходимый рецепт на приобретение лекарств. "Проблема разрешилась неожиданно легко. (...) Хочу добавить, что врач была очень внимательна и доброжелательна", - заключает она.

Наталии пришлось сложнее - после приступов она вызывала неотложку, сотрудники которой и оказали женщине помощь. Однако и они не имеют права выписать рецепт, а поэтому тоже порекомендовали обращаться к врачу общей практики. Наталия отправилась к семейному врачу в Центр беженцев в бывшем здании RTU, где сразу упомянула, что не имеет регистрации. Там ее направили в ближайшую к месту жительства поликлинику.

"Меня приняли очень вежливо, расспрашивали, уточняли по поводу лекарств. В итоге у врача все вышло бесплатно, он направил на два анализа, тоже бесплатных. Выписали три рецепта, за одно лекарство мне как гражданке Украины также платить не пришлось. Завтра иду на анализы, послезавтра - снова к врачу. (...) Все мирно, сочувственно и с пониманием относились".

Итог

Судя по рассказанным историям, услуги врачей-специалистов для приезжих из Украины действительно доступны, хоть иногда и требуется провести некоторое время за телефоном. В другом случае - есть инструкция от NVD.

Если вы - беженец из Украины и столкнулись с проблемами в этой области, пожалуйста, напишите нам в редакцию (zinas@tvnetgrupa.lv).