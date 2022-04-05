Неизвестные выбили стекло на двери кафе "Ленинград" с вывеской с лицом Зеленского
Неизвестные выбили стекло двери кафе "Ленинград", вывеску которого хозяева сменили на "Зеленськийград". Об этом сообщил очевидец.
Неизвестные выбили стекло двери кафе "Ленинград", вывеску которого хозяева сменили на "Зеленськийград". Об этом сообщил очевидец.
Напомним, что кафе сделало вывеску в качестве символического шага.
"Мы, кафе "Ленинград", всегда выступали за то, чтобы не забывать, не отрицать и не искажать нашу историю, выступая в панковском стиле, вызывая людей на диалог. И особенно в это время мы сами не можем забывать, кто мы такие и что украинцы - братский народ, с которым нас связывают общие страницы истории", - заявил совладелец бара-кафе "Ленинград" Хербертс Блумбергс.
Позже в интервью Блумбергс рассказал, что из-за вывески на кафе подали жалобы в Центр государственного языка.
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