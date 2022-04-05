Вт, 5.04.2022
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Джек Уотлинг

Неизвестные выбили стекло на двери кафе "Ленинград" с вывеской с лицом Зеленского

ФОТО: Facebook/rodionzo

Неизвестные выбили стекло двери кафе "Ленинград", вывеску которого хозяева сменили на "Зеленськийград". Об этом сообщил очевидец.

Напомним, что кафе сделало вывеску в качестве символического шага. 

"Мы, кафе "Ленинград", всегда выступали за то, чтобы не забывать, не отрицать и не искажать нашу историю, выступая в панковском стиле, вызывая людей на диалог. И особенно в это время мы сами не можем забывать, кто мы такие и что украинцы - братский народ, с которым нас связывают общие страницы истории", - заявил совладелец бара-кафе "Ленинград" Хербертс Блумбергс.

Позже в интервью Блумбергс рассказал, что из-за вывески на кафе подали жалобы в Центр государственного языка.

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