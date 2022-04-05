Неизвестные выбили стекло на двери кафе "Ленинград" с вывеской с лицом Зеленского

"Мы, кафе "Ленинград", всегда выступали за то, чтобы не забывать, не отрицать и не искажать нашу историю, выступая в панковском стиле, вызывая людей на диалог. И особенно в это время мы сами не можем забывать, кто мы такие и что украинцы - братский народ, с которым нас связывают общие страницы истории", - заявил совладелец бара-кафе "Ленинград" Хербертс Блумбергс.