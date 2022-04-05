По подозрению в изнасиловании и попытке изнасилования задержан мужчина

Как напоминает Розите, 17 марта этого года в Госполицию обратились две женщины, которые сообщили о изнасиловании в районе Чиекуркалнс и попытке изнасилования в районе Брасы.

17 марта около 19 часов в Рижском районе Браса к одной женщине на улице подошел мужчина, который внезапно напал на нее и попытался изнасиловать. Мужчина сбил женщину с ног, но она сопротивлялась и ей удалось вырваться и убежать от насильника. Потерпевшая женщина в тот же день обратилась в полицию, был начат уголовный процесс по части первой статьи 159 и части четвертой статьи 15 Уголовного закона, а именно за попытку изнасилования.

Вечером того же дня после 20 часов в районе Чиекуркалнс мужчина снова напал - на другую женщину.

Насильник применил силу. Изнасилование произошло в открытом и публичном месте, где вокруг не было людей. Пострадавшая женщина после нападения сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники Госполиции начали поиски виновного и 24 марта задержали подозреваемого в обоих преступлениях - мужчину 1989 года рождения. Суд применил к нему меру пресечения - заключение под стражу.

Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.