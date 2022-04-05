СМИ: Абрамович просил у друзей по миллиону долларов, чтобы выплатить зарплаты

Олигарх попросил в долг у своих влиятельных друзей, чтобы еженедельно выплачивать зарплату в размере 750 тысяч долларов людям, ухаживающим за его яхтами.

Несмотря на то, что у Абрамовича много близких друзей в Голливуде, на Уолл-Стрит и в мире технологий, издание выяснило, что его партнеры с осторожностью относятся к одалживанию ему денег. Даже с учетом того, что он принимал участие в мирных переговорах Украины и России.

"Роман попросил некоторых из своих ближайших друзей одолжить миллион долларов. Он говорит, что никогда не пропускал выплату зарплат, что в неделю обходится в 750 тысяч долларов.

Пока его средства заморожены, он не может выплачивать зарплату сотрудникам", - сообщил источник издания Page Six.

"Он связывался с голливудским продюсером и режиссером Бреттом Рэтнером и семьей Ротшильдов, а также со многими другими.

Несмотря на то, что они являются хорошими друзьями Романа, дать денег они не согласились, потому что или у них нет столько наличности, или же им непонятно, каковы последствия международного права".

Рэтнер комментировать это отказался, не удалось изданию связаться и с Ротшильдами. Денег Абрамовичу они так и не дали.

В конце марта Евросоюз и Великобритания наложили на Романа Абрамовича санкции. По данным Bloomberg, стоимость его собственности достигает 14,3 миллиарда долларов.