Навальный о событиях в Буче: Вы не представляете чудовищность лжи на федеральных каналах

"Как это видит зритель российского ТВ. А я именно такой.

О чудовищных событиях в Буче я узнал вчера утром из новости о том, что Россия созывает Совбез ООН в связи с резней, которую украинские нацисты устроили в Буче.

Вечером телеведущий 1 канала все объяснил:

"Провокация в Буче готовилась НАТО давно и на высшем уровне. Подтверждается это и тем, что незадолго президент Байден назвал Путина "мясником". Послушайте, как созвучны английское butcher и "Буча". Так западную аудиторию на подсознательном уровне готовили к этой провокации".

Говорю вам, вы не представляете чудовищность лжи на федеральных каналах. И, к сожалению, ее убедительности для тех, кто не имеет доступа к альтернативной информации.

Я все это к тому, что путинская пропаганда давно перестала быть инструментом. Они - настоящие разжигатели войны и стали самостоятельной партией.

Они требуют войны до победного конца. Их и ядерная война на страшит. Они в прямом эфире размазывают и уничтожают своих же путинцев, если те только намекают на то, что мирные переговоры - это хорошо.

Политика - пропагандистский змей, кусающий себя за хвост. Пропагандисты создают такое общественное мнение, которое уже не просто позволяет Путину совершать военные преступления, а требует их от него.

К разжигателям войны надо относиться как к военным преступникам. Все это "Радио тысячи холмов" надо сейчас отправить под санкции и когда-нибудь судить.

Галерея: Геноцид в Буче

Ну и хочу напомнить, что Национальная Медиа Группа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой (см. наше расследование "Дворец для Путина").

Необходимо принять самые решительные меры к тому, чтобы затруднить работу этих наследников Геббельса. От полного запрета на поставку и обслуживания оборудования до поиска их активов на западе и визовых "черных списков".

Чудовищные зверства в Буче, Ирпене и других городах Украины совершали не только те, кто вязал мирным людям руки за спиной, не только те, кто стрелял им в затылок, но и те, кто стоял рядом и шептал: "Стреляй же, стреляй, мы так классно обыграем это в вечернем телешоу".

Галерея: Владимир Зеленский посещает Бучу