"Можно ли сделать розовый протез с цветочками?" Истории раненых, убитых и выживших в Буче

Татьяна говорит, что спрашивала у молодых солдат: "Неужели вы за свое правительство, неужели вы это поддерживаете? Они отвечали - конечно же, нет, Путина они крыли матом. Те кто, постарше, из спецназа, говорили, что они пришли, потому что Украина решила вступать в НАТО и это их задача - спасать свою землю. Они были более патриотично настроены".

"Я не знаю, кого они послали в Бучу. И кто там такое творил. Они говорили - нам дают координаты и мы стреляем. Возможно, они думали, что стреляют по военным объектам. Но то, что мы видим на фото из Бучи сейчас - я не знаю, кто это мог сделать. Наемники, зэки? Я смотрю на эти кадры и не понимаю, как мы спаслись".

Дети, слава богу, не понимали толком, что происходит, вздыхает Татьяна. Ее двухлетняя племянница кричала: "Мамочка, пойдем спрячемся в подвал, так хорошо в подвале". А сын качался на качелях.

"Единственная истерика у них была, когда мы ели на летней кухне и вдруг раздалась такая оглушительная пулеметная очередь, что мы решили, что это по нам. Мы упали на пол и накрыли собой детей. А в другой раз мы были на улице - и снова эти автоматные очереди начались так близко и громко. Мы упали, дети зарыдали. А командир спецназа тогда сказал - закройте детей - и военные спинами закрыли детей".

"Было очень много трупов"

Каждый день, говорит Татьяна, засыпая, она думала, как спасти ребенка. Но выхода не находила: "Капитан Рафаэль нам говорил - уезжать надо было раньше, сейчас я вас могу [довезти] до Житомирской трассы, но потом любой взвод, который встретится вам на пути, будет вас расстреливать. Сейчас единственное безопасное место для вас - подвал".

8 марта киевляне вышли из подвала подышать, а военные сказали, что сейчас сольют бензин с одной из машин, "потому что солдаты мерзнут в доме". "Я начала плакать: это наш единственный шанс отсюда уехать, если будет зеленый коридор, - говорит Татьяна. - А потом они вдруг в обед все уехали, забрав даже танк с огорода. Мы побежали звонить своим и убирать дом. Из дома пропали только нарды, коллекционные ножи и рюкзак".

Скоро к ним зашел капитан Рафаэль и сказал, что слышал о возможном зеленом коридоре - и сказал, что днем придет проводить нас до Житомирской трассы.

"Мы уцепились за это. Родители отказались ехать, у них коты, собаки, куры и дом. Мы их умоляли - но они сказали "нет". Все остальные решили ехать. Мы обмотали машины белыми тряпками по совету военных, но Рафаэль все не приходил. Потом дед увидел, что проехали три гражданских машины, и их не расстреляли - а до этого расстреливали. И мы решились ехать. Родители плакали, что нас могут расстрелять, а мы - что оставляем там их. Шансы у нас были 50х50".

ФОТО: Getty Images

Из села Мироцкое выезжала колонна из семи машин. Опущенные стекла, высунутые руки, белые тряпки, 15 км/час. На киевское направление запретили поворачивать военные, а подруга написала Татьяне, чтобы они "ни в коем случае не ехали по Житомирской". Но они уже ехали. "С обеих сторон трассы стояли расстрелянные машины. Было очень много трупов. Что-то дымилось. Стояли разваленные дома и сгоревшие БТР", - вспоминает женщина.

Через три часа Татьяна с семьей и друзьями доехали до украинского блокпоста. Там военные сказали, что дальше - безопасно и можно снять белые тряпки. Сейчас они живут в одном из городов у границы с Молдовой. Пока мы разговаривали, Татьяна гуляла с сыном на детской площадке. В телефонную трубку было слышно, как он смеется.