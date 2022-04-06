У полиции нет сведений об ограбленных беженцами домах или машинах

"В Юрмале, Иманте, замечены такие машины с украинскими номерами. Выходят из машин, машина едет дальше. Смотрят, какие дома стоят без света, где не закрыты ворота, или машины без сигнализации. Залезают, воруют все, что удается.

В Каугури уже залезли в 2 дома, и также обворованы 4 машины", - говорится в записи, к которой прикреплены изображения автомобилей.

Запись сопровождается текстом о том, что автомобиль Lada также был замечен в Медемциемсе.

В записи на Facebook не содержится никаких доказательств незаконной деятельности, поэтому Re:Check связался с муниципальной полицией Юрмалы и Госполицией, чтобы узнать, есть ли у них информация о подобных кражах. "В муниципальной полиции Юрмалы не зарегистрирована информация или звонки о такого рода правонарушениях", - письменно ответила муниципальная полиция. Однако она получала просьбу от Госполиции обратить внимание на определенные автомобили с украинскими номерными знаками.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила, что в полицию поступали только звонки и записи в социальных сетях о том, что "в Юрмале, возможно, ездят подозрительные автомобили с, возможно, украинскими номерами, которые якобы подозрительно наблюдают за частными владениями". Полиция это проверяет. "Однако мы хотели бы обратить внимание, что в настоящее время нет подтверждения каких-либо возможных незаконных действий или попыток их совершения. Также и в Юрмальском отделении полиции в последнее время не было зафиксировано заметного роста краж из жилищ или автомобилей", - пишет Гравите.

До сих пор Госполиция не зафиксировала ни одного случая краж из домов или автомобилей, совершенных украинскими беженцами.

О "по меньшей мере трех" кражах и попытках краж в Юрмале сообщил и врач Роберт Фурманис.

ФОТО: RE:CHECK

Он написал в Twitter 2 апреля, что "люди ездят на машинах с украинскими номерами". Затем 3 апреля он добавил, что мужчины были задержаны и о них сообщили в Государственную полицию, но ответ якобы был таков: "Если они ничего не украли, то смысла ехать нет".

По словам Гравите, полиция связалась с Фурманисом, который сказал, что звонил не сам, но назвал время, во сколько звонок в полицию мог быть совершен. Госполиция проверила звонки, поступившие в это время, и пришла к выводу, что такого звонка не было.

В разговоре с Re:Check Фурманис также признал, что не может подтвердить, действительно ли был сделан звонок в полицию, потому что "это разговоры между соседями". Он якобы опубликовал слова одного из соседей в Twitter. Фурманис также не подтвердил информацию о том, что люди на машинах с украинскими номерами обворовали чей-то дом. Он сказал, что еще пытается прояснить этот вопрос.

Вывод: Нет никаких доказательств слухам о том, что люди, которые ездят на автомобилях с украинскими номерами, грабят дома в Юрмале. Государственная полиция сообщает, что не зафиксировала ни одного подобного случая, а количество краж, зарегистрированных в Юрмальском полицейском участке, не сильно увеличилось. Юрмальская муниципальная полиция также не получала обращений о подобных правонарушениях.