Моргенштерна снова обвинили в пропаганде наркотиков. Вы не догадаетесь, что стало причиной

На этот раз причиной стала татуировка с коноплей в клипах музыканта, пишет Esquire со ссылкой на ТАСС и "РИА Новости".

Административное дело завели 31 марта, его уже передали судье, однако к рассмотрению пока не назначили. Ранее такой же протокол на музыканта составили в феврале. Тогда суд отказался его рассматривать и назвал безосновательным, поделился адвокат артиста Сергей Жорин.

В рамках первого дела полиция России заказывала лингво-ботаническую экспертизу клипов Моргенштерна "Новая волна", El problema и Yung Hefner, сейчас правоохранители приобщили результаты проверок к протоколу. В документах сказано, что в музыкальных видео на теле Моргенштерна демонстрируется татуировка в виде растения, похожего на коноплю.

Также в протоколе говорится, что в видео музыканта присутствуют сцены, формирующие "ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха". Полиция также считает, что музыка Моргенштерна вызывает интерес к "культивированию наркосодержащих растений" и употреблению их.

Где Моргенштерн?

Однако вряд ли эти новости будут волновать музыканта. В конце прошлой осени, когда председатель российского СК Александр Бастрыкин заявил, что артист "торгует наркотиками в социальных сетях", Алишер Моргенштерн покинул Россию и перебрался в ОАЭ. Помимо этого, музыканта и ранее штрафовали за "пропаганду наркотиков в клипах и песнях".