Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально получил погоны генерал-лейтенанта. Видео с церемонии вручения опубликовало РИА Новости, сообщает портал "Медуза".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально получил погоны генерал-лейтенанта. Видео с церемонии вручения опубликовало РИА Новости, сообщает портал "Медуза".
Церемония прошла в столице Чечни, Грозном, а погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.
Звание генерал-майора, которое идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил еще летом 2020 года. А о новом звании стало известно 28 марта, когда об этом рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
При этом соответствующий указ президента России Владимира Путина пока не был опубликован.
45-летний Кадыров также является Героем России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.
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