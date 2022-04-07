Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

Церемония прошла в столице Чечни, Грозном, а погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.

Звание генерал-майора, которое идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил еще летом 2020 года. А о новом звании стало известно 28 марта, когда об этом рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

При этом соответствующий указ президента России Владимира Путина пока не был опубликован.

45-летний Кадыров также является Героем России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.