Чт, 7.04.2022
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Александр Усик, украинский боксёр

Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

Кадыров на турнире по смешанным единоборствам на арене "Колизей" в Грозном. 28 января 2022 года. ФОТО: Chingis Kondarov/TASS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров официально получил погоны генерал-лейтенанта. Видео с церемонии вручения опубликовало РИА Новости, сообщает портал "Медуза".

Церемония прошла в столице Чечни, Грозном, а погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.

Звание генерал-майора, которое идет перед генерал-лейтенантом, Кадыров получил еще летом 2020 года. А о новом звании стало известно 28 марта, когда об этом рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

При этом соответствующий указ президента России Владимира Путина пока не был опубликован.

45-летний Кадыров также является Героем России, обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.

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