Чт, 7.04.2022
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Александр Усик, украинский боксёр

На Дмитрия Муратова напали и облили краской

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, облитый красок ФОТО: Telegram/Новая газета. Европа

На главного редактора "Новой газеты", нобелевского лауреата Дмитрия Муратова напали в поезде Москва-Самара. Его облили масляной краской с ацетоном.

"Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - рассказал Муратов проекту "Новая газета. Европа".

"Новая газета" 22 марта объявила, что выпуск газеты "на сайте, в сетях и на бумаге" приостанавливается до окончания "специальной операции на территории Украины".

О таком решении было объявлено вскоре после того, как «Новая» получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Напомним, что неделю назад краской облили президента фестиваля документального кино "Артдокфест", режиссера Виталия Манского.

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