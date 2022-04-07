На Дмитрия Муратова напали и облили краской
На главного редактора "Новой газеты", нобелевского лауреата Дмитрия Муратова напали в поезде Москва-Самара. Его облили масляной краской с ацетоном.
На главного редактора "Новой газеты", нобелевского лауреата Дмитрия Муратова напали в поезде Москва-Самара. Его облили масляной краской с ацетоном.
"Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - рассказал Муратов проекту "Новая газета. Европа".
"Новая газета" 22 марта объявила, что выпуск газеты "на сайте, в сетях и на бумаге" приостанавливается до окончания "специальной операции на территории Украины".
О таком решении было объявлено вскоре после того, как «Новая» получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.
Напомним, что неделю назад краской облили президента фестиваля документального кино "Артдокфест", режиссера Виталия Манского.
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