"Проведите фестиваль в Донбассе": режиссера Манского облили краской

Инцидент произошел у входа в кинотеатр, в котором за полчаса до показа фильма "Жизнь Иванны Яптунэ" объявили общую эвакуацию, отмечает RTVI.

Судя по ролику телеканала, на улице Манского какое-то время преследовал мужчина с бородой и стаканчиком из-под кофе. Когда ему удалось подойти к режиссеру, он заявил, что уже "общался" с Манским год назад, и спросил, почему отменили фестиваль.

"Может, потому что сейчас не время для таких фестивалей? Я вам предлагаю провести этот фестиваль на Донбассе, там где гибнут люди восемь лет… Почему вы там ничего не делали?", - заявил он, отметив, что сам оттуда приехал. Манский промолчал и попытался отойти, тогда мужчина облил его краской.

После нападения на Манского кинотеатр оцепила полиция, пишут "Осторожно, новости". Участникам фестиваля сообщили о минировании и потребовали, чтобы они покинули место.

В Facebook режиссер опубликовал видеообращение, где заявил, что "Артдокфест" "открылся и закрылся".