"Артдокфеста" в РФ до падения режима не будет: Манский о сорванном фестивале (кинематографиста облили краской)

— Вы снимали фильмы с программы самостоятельно?

— Боже упаси. Конечно, нет.



Галерея: "Артдокфест" в Риге

— В прошлом году, когда вам приходили угрозы из-за фильма "Тихий голос", вы думали над тем, чтобы выложить его в онлайн-прокат, но в итоге отказались. Что тогда произошло?

— Нет, мы не отказались. Мы не получили разрешения от правообладателя. Это была премьерная картина, которая была в активном индустриальном прокате. И автор, кстати, был согласен на онлайн-показ, но его агенты и дистрибьюторы не дали нам этого сделать.

Те угрозы, которые поступали по поводу этого фильма, - в отличие от многих других угроз, которые я по жизни получаю, - были очень конкретные и доказательные. Я именно поэтому никогда никому не говорил, что это за угрозы и в чей адрес они поступали, но когда мы получили их в руки, стало понятно, что эти люди понимают, что они говорят и кому они говорят. Это было очень цинично, но очень убедительно.

— "Новая газета" писала тогда, что к вам пришел некий персонаж, представившийся Сулиманом.

— Это все ерунда. Это был какой-то пробный шар, пришел человек, якобы представитель чеченского правительства. Он вообще, если честно, не понимал, куда он пришел. Он говорил: "Давайте приезжайте к нам в Чечню, мы вам все оплатим, и вы увидите, что это все ложь. Как вы можете говорить [посредством фильма "Тихий голос"], что чеченец — гей?" То, что было с этим человеком связано, — это просто детский лепет. И даже когда кто-то с одной карты купил [билеты] на весь зал, это тоже была просто шалость. А потом уже поступили очень убедительные заявления, которые не оставляли никакого шанса для того, чтобы картина не была снята.

— Это были угрозы со стороны представителей чеченского МВД?

— Я не комментирую это.

— Давайте вернемся тогда к "Артдокфесту" 2022 года. Вы планировали организовать в Москве еще воркшопы для документалистов. Эта часть фестиваля будет?

— Да. У нас приехало [на эту программу] порядка тридцати пяти человек, — и не только из России, но и из Центральной Азии. Конечно, мы это проведем, сейчас мы ищем новую площадку. Может быть, арендуем какое-то кафе утром… в какой-то форме мы все это проведем. Если в "Октябре" можно было купить билеты и прийти на мероприятие как зритель, то теперь это будет закрытое мероприятие.

При том, что тут нет ничего "оппозиционного" - у нас там будут технологические лекции, лекции по архивированию материалов, питчингам, и так далее.

— Знаете ли вы что-то о документальных фильмах, которые снимаются сейчас по горячим следам в России?