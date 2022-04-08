Увезенные после адопции за границу дети ищут своих биологических родителей в Латвии

"Я, Лариса Харченко, родилась в 1972 году в г. Рига. Меня удочерили из рижского детского дома и увезли в Грузию, где я и сейчас проживаю. Очень хочу найти свою маму Светлану Рогожину (Харченко) 1950 г. р., которая проживает в Риге. Также хочу найти своих сестер, братьев и других родственников. Мамочка, пожалуйста, отзовись".

"Я, Диана Крачева, разыскиваю свою биологическою маму, сестер, братьев. Я родилась в 1971 году. Моей маме в то время было 18 лет лет, она была студенткой. В возрасте 9 месяцев меня удочерили и увезли из Риги в Грузию. Очень хочу найти маму, своих родственников, сестер, братьев. Помогите мне их найти".

"Я, Марите Яновна Демидова, ищу своих родителей - маму Эдите Демидову и отца Яниса Демидова, а также сестер, братьев и остальных родственников. Я родилась в 1982 г. в городе Алуксне. Потом меня удочерили. Известно, что один из моих родственников учился в Алсвики. Помогите мне найти моих родных".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут, или вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в их поиске, или же увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику группы "Единство" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу. Анонимность гарантируется.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.