Хованский вернулся в Сеть: "Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким свободным"

"Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким свободным", - написал Юрий Хованский.

Незадолго до одиннадцати часов вечера во "ВКонтакте" появилась первая ироничная запись о "спетой песенке". Следующим постом он подтвердил, что случилось чудо и ему теперь можно в Сеть.

Блогеру разрешено теперь не только выходить в интернет, но и из дома с шести вечера до 10 утра, объяснил журналистам адвокат Хованского Александр Передру. Ранее в этот период Хованскому было запрещено покидать квартиру.

6 апреля Куйбышевский районный суд продлил Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, но позволил послабления.

Напомним, российского блогера Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что было исполнение и позже, вплоть до 2020 года. Есть несколько свидетелей, которые якобы слышали строки в 2018 году.

Юрий Хованский был арестован 9 июня 2021 года. В конце декабря суд отпустил блогера домой.