Как привлечь в свой сад бабочек? Совет садоводам

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О том, как ухаживать за этими растениями и на что обращать внимание, чтобы красивые кустарники радовали вас несколько лет, привлекая игривых бабочек, рассказывает Гунта Саре, специалист по обслуживанию клиентов в садовом отделе центра садоводства Hortes.

Что такое буддлея?

Английское название буддлеи Давида - butterfly bush ("куст бабочки"), и не напрасно, потому что аромат и яркая окраска ее цветов привлекают бабочек.

Цветки буддлеи образуют длинные кисти, листья кустарника длинные, ланцетные, с зеленым верхом и сероватым низом, ветви умеренно редкие, что придает саду воздушность. Буддлея выглядит как букет маленьких фейерверков, которые распускаются с июля до осенних заморозков.

Где ее посадить?

ФОТО: Пресс-фото

Буддлея Давида, как и сами бабочки, солнцелюбива, поэтому сажать ее желательно на солнечном месте, где не дуют северные ветры, в богатом гумусом песке или супесчаной почве. Растение засухоустойчиво, имеет сильную и глубокую корневую систему.

Буддлею можно вырастить из семян, но тогда придется набраться терпения, потому что этот кустарник зацветет только на третий год. В саду эти кустарники высаживают поодиночке или группами на расстоянии около 1 м друг от друга.

Как ухаживать за красивым кустом?

ФОТО: Пресс-фото

Буддлея - это многолетник, которому необходима перезимовка - перед зимой следует обрезать ветки, оставив их примерно на 50 см над землей, и слегка прикрыть корни куста. Куст перезимует, даже если его не обрезать, но следует позаботиться о корнях. Важно, чтобы они не замерзли и не сопрели под толстым снежным покровом. Буддлее также не понравится, если зимой в кусте будет накапливаться лишняя влага.

Если куст пострадал от сильных морозов в суровую зиму, это не повод для огорчения - подмерзшие ветки весной можно обрезать, и куст отрастит новые побеги.

Советы по уходу за буддлеей

Буддлеи - относительно чувствительные растения, поэтому специалист центра садоводства рекомендует соблюдать несколько советов по уходу за этими кустарниками, что позволит им дольше радовать владельца сада и прилетающих гостей.

Будлея может вырасти до 2-3 метров в высоту, но специалисты рекомендуют ее обрезать, чтобы куст был гуще и богаче цветами.

Кустарники рекомендуется обрезать весной, так как зимой иногда подмерзает и обрезанный куст.

Весной желательно подкормить буддлею удобрениями - навозом или минеральными удобрениями с микроэлементами, которые помогут кусту цвести еще ярче.

Какую буддлею выбрать?

ФОТО: Пресс-фото

В Центре садоводства Hortes доступны саженцы буддлеи разных цветов, чтобы каждый мог выбрать то, что лучше всего соответствует его желаниям и намерениям:

Буддлея Давида Black Knight - темно-фиолетовые, пахучие цветки, свисающие до 25 см. Цветет с июня до заморозков. Высота от 1,5 до 1,7 м, ширина от 0,8 до 1 м.

Буддлея Давида Pink Delight - розовые цветки, обычно цветет в июле. Высота от 1,2 до 1,5 м, ширина около 1 м.

Буддлея Давида Royal Red - пурпурно-красные, пахучие ароматные цветки в соцветиях до 40 см длиной. Цветет с июля по август, теплой осенью до заморозков. Высота от 2 до 2,5 м, ширина от 2 до 2,5 м.

Буддлея Давида Empire Blue - фиолетовые пахучие цветки длиной около 30 см. Цветет с июля по сентябрь. Кустарник в течение года вырастает на высоту от 1,5 до 2 м.

Эксперты центра будут рады проконсультировать всех желающих по правильной посадке и уходу за этими растениями.