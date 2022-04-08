"Я на земле сидела и Бога молила". Жители Ирпеня об ужасах войны

Ирпень, расположенный на расстоянии 40 километров от столицы Украины Киева, более месяца был окружен российскими силами. Только 2 апреля украинская армия смогла освободить его.

"Они заходили по вечерам и мародерили, выносили все вплоть до миксеров, кофеварок. Мой дом пострадал, прилетел снаряд - повыбивало все окна. Потом в то же самое место прилетел еще один снаряд, еще больше разрушил дом, и начался пожар, слава богу, местные увидели и потушили. Я пришел к своим соседям - это тетя Люда, она тут жила все это время. Вот их дом, видите - крыши нет, два раза снаряд прилетел в одно и то же место. Как они остались живы… благодаря Богу", - рассказывает житель Ирпеня Лаврентий Кухалейшвили.

"Я столько выплакала, я вам передать не могу, я на земле сидела и Бога молила, чтоб эти грады пролетели мимо, у нас через дом – нет дома", - вспоминает жительница Ирпеня Люда.

"Самое ужасное, что было - на глазах у детей убивали взрослых и сказали детям, что мы вас оставим в живых, чтобы вы всю жизнь помнили, кто такие русские, и уважали их. Сейчас доходит информация, что находят тела маленьких девочек растерзанных, изнасилованных, много убитых гражданских еще находят. Есть три могилы, где девочка с мамой похоронены и половина тела, прилетел снаряд, где люди просто стояли на эвакуацию, и их убило. Где могли, там и хоронили", - делится Лаврентий.

По его словам, теперь в пригороде царит сравнительный мир, во всяком случае хоть иногда - тишина: "Сейчас в Ирпене до сих пор вывозят тела гражданских и идет разминирование, слышны взрывы. Саперы работают, разминируют город, потому что много растяжек и много неразорвавшихся снарядов".

Людмила признается, что чувствует только боль и тоску по родным: "Они выехали, а теперь куда они вернутся, когда я этот дом отстрою. Ночами не сплю, ноги отказывают, сердце болит - это очень страшно, знаете, это очень страшно".