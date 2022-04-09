Сб, 9.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию премии "Оскар"

Голливудский актер Уилл Смит на 94-й церемонии премии "Оскар" ФОТО: AP Photo/Chris Pizzello/Scanpix

Американская киноакадемия объявила, что актер Уилл Смит, начиная с 8 апреля 2022 года, в течение 10 лет не сможет посещать любые ее мероприятия церемонии премии "Оскар" - как лично, так и онлайн, пишет "Медуза".

В заявлении сказано, что запрет распространяется в том числе на церемонию вручения "Оскара", но не ограничивается ей.

Совет управляющих американской киноакадемией хотел провести заседание 18 апреля, но ускорил процесс из-за заявления Улла Смита, которое он сделал 2 апреля - объявил о выходе из киноакадемии.

Напомним, 27 марта на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" актер Уилл Смит ударил известного комика Криса Рока, вступившись за свою жену. 

Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". В небольшой паузе он решил пошутить об "удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему фильм "Солдат Джейн". Джада ранее признавалась, что страдает от алопеции - аутоиммунного заболевания, из-за которого выпадают волосы.

После этого актер поднялся на сцену и ударил комика. Сразу после инцидента во время прямой трансляции отключили звук.

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