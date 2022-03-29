На церемонии "Оскар" произошел скандал: американский актер Уилл Смит ударил известного комика Криса Рока в прямом эфире, вступившись за свою жену Джаду. Стоит сказать, что история этого звездного брака очень любопытна. Некоторые отмечают, что этот союз идеален в своей неидеальности.

Три года Уилл Смит прожил вместе с первой супругой, Шери Зампион. В 1995 году актер развелся. Тогда Джаде было всего 19, а Уиллу недавно исполнилось 25 лет. Он уже успел стать отцом, планировал спокойную семейную жизнь. Но юная хиппи Джада Пинкетт ворвалась в его мир как ураган. Замуж она не хотела, о детях не мечтала. И он влюбился в нее без памяти.

С этой красавицей-мулаткой Джадой Уилл познакомился во время ее проб на роль партнерши Смита в сериал про Принца из Беверли-Хиллз. Тогда худенькая и хрупкая Джада не прошла кастинг и ушла ни с чем. Но они подружились в реальной жизни.

31 декабря 1997 года Уилл и Джада поженились. В браке у пары родился сын Джейден (1998) и дочка Уиллоу (в 2000).

Джада Пинкетт-Смит (слева направо), Уиллоу Смит, Уилл Смит, Джейден Смит и Трей Смит ФОТО: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

Их брак длится почти двадцать пять лет, но, кажется, страсти кипят, как в первые дни знакомства. Джада росла в семье, где у родителей был открытый брак, поэтому совершенно не понимала стремления Уилла и других людей к моногамии. Но актер хотел именно этого: жениться на бунтарке, прожить с ней до старости, желательно в окружении множества наследников.

Джаде было не просто променять свои бунтарские убеждения на семейную тихую гавань, но любовь к Смиту была сильнее. Она старалась изо всех сил беречь семейный очаг, быть мамой и музой для мужа. Вместе с Уиллом она открыла школу для начинающих актеров, занимались рекламными контрактами.

Смит и Джада стали одной из голливудских пар, которые вместе появлялись на красных дорожках, поддерживали друг друга. Ходили вместе на программы и шоу. Их союз казался идеальным.

Летом 2020 года Уилл и Джада стали гостями на шоу Red Table Talk. Во время эфира Джада прокомментировала слухи о своем романе с рэпером Аугустом Алсиной. Пинкетт-Смит призналась, что их с Уиллом брак переживал непростой период, тогда у нее случился роман с рэпером. Действительно, Аугуст Алсина был ее любовником, но пресса многое исказила.

Уилл Смит объяснил, что он хочет поставить точку в этих слухах и пресечь заголовки в СМИ: "Мы специально никогда ничего не говорили: любые заголовки, в которых говорилось, что "Джада сказала", "Уилл сказал" или "Смиты сказали" - это неправда. Мы нарочно никогда ничего не комментировали. Так что только за этим столом дело дошло до того, что мы что-то говорим".

Супруга Смита отдельно отметила, что муж ей "не давал никаких разрешений заводить любовника", но между ними нет никаких секретов и недомолвок:

"Вы знаете, единственный человек, который может дать разрешение в этих конкретных обстоятельствах, это я сама", - пояснила женщина.

Актер в завершении интервью указал, что принял этот факт и смирился, что у его жены была связь с другим мужчиной. Так Уилл Смит признался, что готов пойти наперекор своим принципам, чтобы остаться рядом с женой. Он не ждет одобрения от поклонников или понимания друзей, но требует уважения к Джаде и своему выбору.

Кстати, в апреле 2021 года дочь Уилла Смита Уиллоу рассказала, что она полиаморка - состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит ФОТО: REUTERS/Danny Moloshok/Scanpix

Уилл Смит поддержал свою супругу, когда она рассказала об алопеции (патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища). Актер восхищался ее короткой стрижкой и необычными повязками на голове, уверяя, что Джада остается самой красивой женщиной в мире.

Потому понятно, что простить шутку Криса Рока в адрес любимой жены актер просто не мог: Джаде постоянно приходится отстаивать свои взгляды, право на свободное отношения, выбор не носить парика и не скрывать облысение.

Кстати, организаторы уверяют, что этот эпизод не был спланированным или постановочным, ведь материться на премии строго запрещено. Так или иначе, именно этот эпизод заставил рейтинги премии взлететь - в прямом эфире за вспышкой Уилла следили почти 18 миллионов зрителей.

Поклонники Уилла Смита разделились на две непримиримых группы: одни поступком звезды восхищаются, другие его осуждают. Но ему, видимо, все равно. Он рискнул репутацией и отстаивал честь своей супруги Джады.