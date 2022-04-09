30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями

Однако после нападения на Украину Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран, заморозивших, в частности, валютные резервы Центрального банка РФ. В этой ситуации президент РФ Владимир Путин еще 5 марта подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В нем он разрешил выплачивать долги кредиторам из "недружественных государств" в рублях, а переводить их велено на специальные счета типа "С", которые должникам (государству или корпорациям) следует открывать в российских финансовых организациях.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - разъяснил затем министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иными словами: держатели российских евробондов (так называют облигации, выпущенные в любой иностранной для эмитента денежной единице) из "недружественных" западных стран получат причитающуюся им валюту только в том случае, если их правительства отменят или по меньшей мере ослабят свои финансовые санкции.

Указ Путина начали выполнять лишь через месяц

Правда, 8 марта, уже после подписания указа, российская государственная компания "Газпром", по данным газеты Wall Street Journal, погасила евробонды на 1,3 млрд $ именно в долларах. А 16 марта сам Минфин РФ выплатил очередной купонный доход в размере 117 млн $ держателям двух суверенных (государственных) российских облигаций тоже в валюте США. Таким образом, реальное исполнение президентского указа началось в Москве лишь месяц спустя - 6 апреля.

Это может быть связано с тем, что на сей раз выплачивать пришлось бы почти в шесть раз больше долларов, чем в марте, а валюта в России с каждой неделей войны и санкций становится все более дефицитной. Другим объяснением может быть дальнейшее ужесточение позиции Владимира Путина. Так, 31 марта он распорядился переводить на рубли еще и оплату экспортных поставок российского газа. Возможно также, что в Кремле после полутора месяцев войны созрела готовность допустить дефолт России.

Ведь крупные международные рейтинговые агентства заранее предупредили, что будут рассматривать обслуживание долгов в рублях именно как дефолт, и соответствующим образом снизили кредитный рейтинг РФ. "Однако российское правительство из-за санкций и так уже отрезано от западного рынка капитала, оно и так уже не может размещать новые облигации, поэтому рейтинг имеет сейчас второстепенно значение", - указал в беседе с DW Патрик Хайниш (Patrick Heinisch), аналитик и специалист по России немецкого банка Helaba.

Доходы от экспорта нефти и газа не должны финансировать войну