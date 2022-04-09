Гиргенс пришел в участок полиции, а там никого. Комментарий стражей порядка

Сандис Гиргенс в видео рассказывал: "К сожалению, все пропали? Есть здесь кто? Так просто можно обойти весь полицейский участок. Никого нет".

Отраженную на видео ситуацию прокомментировала и Госполиция. В Facebook стражи порядка сообщили, что проинформированы о видео, опубликованном о месте дислокации сотрудников Прейльского участка Госполиции в Ливаны.

В связи с этим уже начато дисциплинарное дело, выясняются обстоятельства, на место происшествия направилась начальница Бюро внутренней безопасности Госполиции.

Начальник Госполиции Арманд Рукс указал: "Такая ситуация абсолютно недопустима, и это однозначно исключительный случай. Этот случай будет соответственно оценен и руководству Госполиции Латгальского региона нужно считаться с последствиями дисциплинарной ответственности. О грубых нарушениях полицейских призываем сообщать и в дальнейшем, информируя об этом руководство Госполиции".

Как указали в полиции, ее работники в Ливаны функционально выполняют функции Прейльского участка - это место дислокации сотрудников участка и дежурного наряда, который ежедневно выезжает на вызовы или патрулирует в городе Ливаны и его округе. В случаях, когда работники полиции находятся за пределами места дислокации, здание должно быть закрыто.

В момент, когда в субботу, 9 апреля, было посещено конкретное рабочее место полиции, сотрудники полиции отправились контролировать безопасность дорожного движения в городе, не убедившись в том, сработали ли механизмы замка дверей участка.

В то же время нужно отметить, что на месте событий находилось лицо, осуществлявшее ремонтные работы.

"Несмотря на то, что условия труда в отдельных участках уже долгое время находятся в плохом состоянии, ситуации, когда участок остается пустым, и в нем можно свободно перемещаться и снимать, и когда не найдены решения, чтобы такие ситуации своевременно предотвратить, недопустимы", - указала Госполиция.