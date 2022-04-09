Мариуполь. Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Ermochenko

В районе Мариуполя после пыток, пережитых в плену у россиян, скончался 78-летний украинский журналист Евгений Баль, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Журналист, писатель, волонтер, член Союза журналистов и писателей, жил под Мариуполем. Российские военные прибыли к дому Баля 18 марта и незаконно задержали его.

"Причиной якобы стали "компрометирующие" фотографии украинских солдат. Оккупанты перевернули дом вверх дном, а самого хозяина увели "в подвал". Через три дня его, сильно избитого, отпустили", - рассказала Лина Куща, секретарь Союза журналистов.

Союз держал в тайне произошедшее с Балем, чтобы он мог покинуть захваченную россиянами территорию Украины, захваченную Россией, и попасть в безопасное место.

"1 апреля он скончался. Его смерть наступила в результате пыток со стороны россиян", - заявили в обществе.

Баль был отставным капитаном первого ранга, бывший моряк-подводник. Писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. Он встречался с морскими пехотинцами, бойцами полка "Азов", морскими пограничниками и многими военными, защищавшими Мариуполь и Украину.

В 2014 году Баль был одним из жителей Мелекино под Мариуполем, который не позволил поднять над деревней флаг оккупантов.