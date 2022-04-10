Украина установила эмбарго на торговлю с Россией
Правительство Украины в субботу решило установить полное эмбарго на торговлю с Россией, вооруженные силы которой вторглись в Украину, пишет "Украинская правда".
Правительство Украины в субботу решило установить полное эмбарго на торговлю с Россией, вооруженные силы которой вторглись в Украину, пишет "Украинская правда".
Эмбарго предусматривает, что будет запрещен импорт всех товаров из России.
Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко в указала на телевидении, что эмбарго принесет России потери в размере 6 миллиардов долларов (5,5 миллиардов евро) в год.
Правительство решило также денонсировать соглашение о сотрудничестве между Украиной и Беларусью в области науки и технологий.
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