Украина установила эмбарго на торговлю с Россией

Эмбарго предусматривает, что будет запрещен импорт всех товаров из России.

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко в указала на телевидении, что эмбарго принесет России потери в размере 6 миллиардов долларов (5,5 миллиардов евро) в год.

Правительство решило также денонсировать соглашение о сотрудничестве между Украиной и Беларусью в области науки и технологий.