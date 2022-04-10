В военных преступлениях в Украине подозреваются 500 российских чиновников

Президент России "Владимир Путин - главный военный преступник 21 века", - сказала она Sky News, добавив, что как президент он может иметь иммунитет от международного правосудия, но это не может продолжаться бесконечно.

По ее словам, к утру воскресенья, 10 апреля, в Киевской области были обнаружены останки 1222 человек.

Венедиктова также подтвердила, что есть "точные доказательства" причастности российских войск к ракетному обстрелу железнодорожной станции в Краматорске на востоке Украины, в результате которого, по словам местных властей, погибли 52 человека.

"Поэтому это будет одним из наших важных дел", - добавил генпрокурор Украины.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "специального механизма" для расследования военных преступлений России в Украине, пообещав найти и наказать всех виновных.

По его словам, в механизм входят национальные и международные эксперты, следователи, прокуроры и судьи.

Великобритания предоставила техническую экспертизу расположенному в Гааге Международному уголовному суду в его расследовании вторжения России в Украину.

Во время субботнего визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что убежден в том, что убийства мирных жителей в таких украинских городах, как Буча и Ирпень, "навсегда запятнали" репутацию Путина и приравниваются к военным преступлениям.