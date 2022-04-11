Война в Украине: три сценария возможной эскалации и втягивания НАТО в конфликт

"Мы проявляли чрезмерную осторожность в отношении систем вооружений, которые были готовы предоставить, - говорит он. - Нам нужен более решительный подход. Мы даем украинцам достаточно, чтобы выжить, но не победить. Эту ситуацию надо изменить".

Как именно российско-украинская война может перерасти в более широкий общеевропейский конфликт, в который втянется НАТО?

Есть несколько потенциальных сценариев, которые, несомненно, занимают умы западных министерств обороны.

Вот только три из них:

1. Противокорабельная ракета НАТО, выпущенная украинскими войсками в Одессе, поражает и топит российский военный корабль у берегов Черного моря, при этом гибнет около 100 моряков и десятки морских пехотинцев. Число погибших достаточно велико, и Путин вынужден в той или иной форме отреагировать.

2. Россия наносит ракетный удар по колонне снабжения военной техникой, направляющейся из страны НАТО, например Польши или Словакии, в Украину. Если на натовской стороне границы будут потери, это потенциально может привести к срабатыванию статьи 5 Устава НАТО, в результате чего весь альянс встанет на защиту подвергшейся нападению страны.

3. В разгар ожесточенных боев на Донбассе происходит взрыв на промышленном объекте с выбросом ядовитых газов. Такое уже случалось в ходе этой войны, но о смертельных случаях не сообщалось. Если число жертв будет столь же велико, как в Гуте, где отравляющие вещества применила Сирия, и если будет установлено, что российская армия сделала это умышленно, НАТО будет вынуждено отреагировать.

Вполне возможно, что ни один из этих сценариев не осуществится.

Но хотя западные страны продемонстрировали редкую степень единства в ответ на вторжение России, существуют предположения, что они просто реагируют на события и не имеют четкой стратегии на будущее.

"Более важный стратегический вопрос состоит в том, чем занято наше правительство: кризисным управлением или реальной стратегией, - говорит один из высокопоставленных британских военных, попросивший не называть его имени. - Мы пытаемся оказать Украине любую возможную помощь, за исключением Третьей мировой войны. Проблема в том, что Путин лучше нас играет в покер".

Тобиас Эллвуд согласен с такой трактовкой.

"Россия очень эффективно угрожает эскалацией. И мы напуганы. Мы потеряли способность контролировать степень эскалации".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: