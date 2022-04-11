Ушаков: большое празднование 9 мая вряд ли когда-то повторится

По его словам, после войны в Украине "по-русски говорящим людям в Латвии как о 9 мая, так и о многих других вопросах придется достаточно хорошенько подумать и, возможно, пересмотреть какие-то вещи".

Ушаков считает, что, по окончании войны, надо понимать, что есть и другой формат, как отметить победу над нацизмом и упомянуть погибших в войне.

"Публичные торжественные мероприятия крупного масштаба вряд ли повторятся, но я одновременно считаю, что люди должны иметь возможность упомянуть своих падвших как 8, так и 9 мая, в любой день, когда они хотят", - прокомментировал политик, который ранее участвовал в праздновании 9 мая в Парке победы в Риге.

В то же время он убежден, что людям нужно дать возможность возложить цветы у памятника в Парке победы, так как "дополнительные ограничения могут эскалировать ситуацию". По его словам, русскоязычным важно показать, что "эти люди - наши", не толкая их "далее в сторону Кремля".

Как сообщалось, в четверг Сейм принял в окончательном чтении законопроект об объявлении 9 мая этого года днем памяти погибших и пострадавших от агрессии России в Украине.

Также запрещено использование пиротехнических изделий 9 и 10 мая 2022 года.

Цель законопроекта - привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии, развязанной Россией в Украине, и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность своего государства. Этим законопроектом 9 мая на всей территории Латвии будет объявлено днем памяти жертв в Украине.

Закон потеряет силу в этом году, 11 мая.