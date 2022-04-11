Пн, 11.04.2022
Украина уже готова к большим битвам. Украина должна победить в этих битвах. В том числе на Донбассе. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского

СМИ: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО летом

ФОТО: Flickr/Daz Bergman

Как сообщает The Times, Финляндия в июне 2022 года собирается подать заявку на вступление в НАТО. Следом о таком же намерении объявит и Швеция.

По словам американского правительственного источника, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обсуждалось на переговорах министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Сообщается, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО расширит возможности альянса, например, в области разведданных.

Возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, имеющих нейтральный статус, начала активно обсуждаться после вторжения России в Украину.

Представители Швеции и Финляндии, в частности, принимали участие в заседании совета министров обороны стран-членов НАТО, который проходил в Брюсселе в середине марта.

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