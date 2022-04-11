СМИ: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО летом

По словам американского правительственного источника, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обсуждалось на переговорах министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Сообщается, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО расширит возможности альянса, например, в области разведданных.

Возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, имеющих нейтральный статус, начала активно обсуждаться после вторжения России в Украину.

Представители Швеции и Финляндии, в частности, принимали участие в заседании совета министров обороны стран-членов НАТО, который проходил в Брюсселе в середине марта.