СМИ: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО летом
Как сообщает The Times, Финляндия в июне 2022 года собирается подать заявку на вступление в НАТО. Следом о таком же намерении объявит и Швеция.
Как сообщает The Times, Финляндия в июне 2022 года собирается подать заявку на вступление в НАТО. Следом о таком же намерении объявит и Швеция.
По словам американского правительственного источника, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обсуждалось на переговорах министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Сообщается, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО расширит возможности альянса, например, в области разведданных.
Возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, имеющих нейтральный статус, начала активно обсуждаться после вторжения России в Украину.
Представители Швеции и Финляндии, в частности, принимали участие в заседании совета министров обороны стран-членов НАТО, который проходил в Брюсселе в середине марта.
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