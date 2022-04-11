В латвийских школах учатся больше 3000 детей украинских беженцев

Большинство украинских детей как дошкольного, так и школьного возраста учатся в Риге - 1545 детей. На втором месте Вентспилс, где принято 147 детей, а на третьем - Валмиерский край, где образование получают 134 ребенка.

В общеобразовательных школах обучается 2316 украинских школьников. 1135 учеников обучаются по программам школ национальных меньшинств, а 1176 учеников осваивают программу на государственном языке. В свою очередь пятеро учащихся получают образование в общеобразовательном учреждении другой категории.

Дошкольные образовательные учреждения посещает 731 украинский воспитанник: 241 ребенок получает дошкольное образование по программе национальных меньшинств, 488 - по программе на латышском языке. Двое учащихся посещают дошкольные образовательные учреждения других категорий.

Информация о детях, поступающих в латвийские школы, обрабатывается Государственной информационной системой образования.