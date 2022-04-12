"Азов" сообщил о применении Россией химоружия в Мариуполе. Великобритания проверяет информацию

"Медуза" пишет, что, по утверждениям "Азова", пострадали три человека, они находятся в удовлетворительном состоянии.

В эфире канала "Украина 24" показали сюжет о химической атаке в Мариуполе, реальных свидетельств применения отравляющих веществ в нем не приводится. Независимых подтверждений факта атаки не поступало.

После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter, что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта".

Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

Ранее официальный представитель Пентагона в Вашингтоне заявил, что у них пока нет подтверждения этой информации, но ситуация тщательно отслеживается, сообщает Русская служба ВВС.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.

Ранее днем представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, выступая в эфире Первого канала российского телевидения, допустил возможность применения "химических войск", чтобы "выкурить" украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.