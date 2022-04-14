Православная Пасха: когда отмечают в 2022 году и что можно, а что запрещено в светлый праздник

Несомненно, для каждого верующего человека Пасха - самое радостное и долгожданное событие. В этот праздник христиане завершают Великий пост и отмечают чудесное Воскресение Иисуса Христа.

В давние времена это событие также связывали с наступлением весны и пробуждением природы.

Пасха - это начало новой жизни для человека, начало чего-то светлого и прекрасного, наполненного верой в лучшее.

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Что происходило в этот день

На третий день после смерти Христос воскрес. Вечером в Страстную пятницу Мессию сняли с креста и погребли, в субботу у иудеев принято отдыхать и пребывать в покое, а в воскресенье тела Христова уже не было на месте.

Мария Магдалина и Дева Мария отправились в склеп, чтобы почтить память Христа. Перед ними появился Ангел Господень и открыл гроб, но Христа там уже не было.

Ангел велел отправиться на поиски учеников и собрать их вместе, сказав, что Иисус воскрес.

По пути они встретили живого Христа, который попросил найти апостолов и сказать, чтобы те шли на встречу с ним в Галилею.

Что можно делать в Пасху

В 2022 году православная Пасха отмечается 24 апреля. Посещение службы накануне вечером в Страстную субботу не является обязательным, но в этот светлый день православному человеку важно проникнуться радостью события и обратиться к Господу, и лучше сделать это в стенах храма.

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В сам праздник вокруг церквей совершается крестный ход, в котором может принять участие каждый желающий.

В Пасху завершается сорокадневный Великий пост. В этот день верующие могут не ограничиваться постной пищей и приготовить любимые блюда.

На праздничном столе могут находиться любые безалкогольные напитки и кагор. Главное - соблюдать меру, ведь пьянство - страшный грех.

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Праздник, по традиции, отмечают всей семьей. Это очень важно, так как Пасха символизирует еще и единение, то есть встречу. Это день семьи, день любви и заботы друг о друге. Если же вас пригласили в гости -

обязательно позаботьтесь о подарках для всех домочадцев. В качестве пасхального презента подойдет корзина с крашенками, куличами и другими угощениями.

В Воскресение Христово необязательно преподносить что-то дорогое - главное, чтобы подарок вручался от души.

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Вместо приветствия в Пасху принято христосоваться. При встрече необходимо сказать "Христос воскресе!" и троекратно поцеловать человека. В ответ нужно говорить "Воистину воскресе!".

Воскресение Христово - день добра и примирения, а потому необходимо подавать милостыню, помогать ближним и просить прощения.

Отпуская обиду, вы освобождаете душу от тяжелого груза, а значит - меняете свою жизнь к лучшему.

Что нельзя делать в Пасху

Готовиться к Воскресению Христову принято во время Страстной недели, так как в Пасху запрещено заниматься уборкой, стиркой, шитьем и другими домашними делами. Под запретом находится любая тяжелая работа по дому.

Запрещено садиться за праздничный стол в старой, рваной и грязной одежде.

Согласно традиции, перед Пасхой принято покупать или самостоятельно шить вещи для пасхального празднества, чтобы весь год жить в богатстве и благополучии.

В некоторых семьях сложилась традиция на Пасху посещать кладбище и убираться на могилах. Священнослужители утверждают, что посетить могилы близких лучше в Радоницу, чтобы не омрачать Светлую Пасху грустью и скорбью.

В этот день нельзя ругаться, ссориться, оскорблять других и сквернословить. Необходимо желать окружающим добра и говорить только теплые слова,

и тогда счастье будет сопутствовать вам весь год.