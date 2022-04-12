Ограблен дом организатора Andele Mandele: воры обчистили сейф и унесли накопления

Как Яунозола рассказала изданию Privātā Dzīve, воры разгромили ее кабинет и даже нашли ключ от сейфа.

"Оказалось, что из него взяли накопленные за два хода хозяйственные деньги. Они были предусмотрены для благоустройства Зиемупской усадьбы и приобретения мебели. Очень расстроилась, так как очень упорно работала и копила", - говорит Яунозола. После произошедшего она больше не планирует "хранить деньги в чулке".

Предприниматель допускает, что кража была тщательно спланирована, так как сейф находился в ее доме с тех времен, как там жил писатель и политик Вилис Лацис.

Больше украденных денег предпринимателя расстраивает то, что воры унесли особо дорогое для нее украшение - обручальное кольцо в мышеловке. Украшение было создано всего в одном экземпляре, и Лива просит, чтобы ей сообщили, если кто-то попытается его продать.