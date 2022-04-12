NYT: Резня в Буче была мотивирована желанием русских отомстить

"Свидетельства приводят к мысли, что русские действуют безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести", - написали журналисты, которые также опубликовали карту зверств, совершенных в Буче. В ней было рассмотрено много случаев: мирные люди, расстрелянные на улице, сын, расстрелянный на глазах у отца, братская могила, шестеро погибших от голода пенсионеров в доме престарелых, изнасилованная и расстрелянная женщина, чье тело было найдено в подвале.

Через несколько дней после занятия Бучи украинская армия нанесла российским войскам контрудар, обстреляв колонну военного транспорта. Было уничтожено около 20 танков и бронетранспортеров, пострадали и солдаты.

Через несколько дней прибыло агрессивное подкрепление. Они поселились в многоквартирном доме за 3-й средней школой. На крыше здания дежурил снайпер. Штаб-квартира располагалась на стекольном заводе у реки Буча.

До этого обстрелы были непостоянными и русские вели артиллерийский огонь по близлежащему городу Ирпень. Однако после нападения на русскую военную колонну русские силы стали более жестокими. 4 марта 50-летний Владимир Феоктистов пошел к соседям за буханкой хлеба. Мимо проезжала российская бронетехника. Жители близлежащих домов услышали два выстрела. Выйдя на следующий день, они нашли тело Феоктистова на улице. Прошло еще несколько дней, прежде чем его наконец удалось погрузить в тачку и доставить в больничный морг.

5 марта снайпер начал стрелять по всему, что движется. Утром у дверей своего дома была застрелена пожилая женщина. Днем на глазах у отца был застрелен его взрослый сын. "Я был рядом с ним. Лучше бы расстреляли меня", - рассказывает Иван журналистам.

Сын Ивана, у которого у самого есть дети в возрасте восьми и одного года, мучился несколько часов, пока вечером его жизнь не оборвалась.

Людмила, чью 46-летнюю дочь застрелили в середине марта, когда она с семьей отправилась на поиски дров, сказала: "Первые солдаты были спокойными. Вторая смена была гораздо ужаснее".

Некоторые зверства кажутся циничными и направленными на запугивание местного населения. Также российские солдаты с большим подозрением относились к мужчинам призывного возраста. Офтальмолог на пенсии Наталья Александрова говорит, что ее крестника российские военные задержали якобы на двухдневный допрос. Когда оккупационные силы покинули Бучу, тело мужчины было обнаружено в подвале с огнестрельным ранением в голову.

В последнюю неделю марта украинские силы пытались отвоевать пригороды Киева на северо-западе. Бои в Буче были ожесточенными, и русские войска готовились к отступлению. Расстреливали задержанных и случайных прохожих. Полиция обнаружила на улице семью из пяти человек - их обгоревшие трупы были брошены на обочине.

По меньшей мере еще 15 человек были найдены мертвыми со связанными за спиной руками. Их нашли в разных местах города, что позволяет предположить причастность к арестам и убийствам мирных жителей нескольких российских военнослужащих, пишет The New York Times.

В близлежащем селе Мотижино расправились с мэром Ольгой Сухенко. Тела ее и ее семьи сожгли и захоронили на окраине села. Были заметны следы пыток: у сына были сломаны пальцы, на лице Сухенко были заметны синяки. Вся семья была расстреляна.

"Это была месть", - сказал учитель физики на пенсии Анатолий Родченко, сын которого женат на дочери Сухенко.

Галерея: Убитые на улицах Бучи